Joris Basslé aan start van zijn eerste World Cup Triathlon

Een triatlonwedstrijd indoor. Het kan. Op zaterdag 22 maart is er in het atletiekstadion van het Franse Liévin de eerste Europese manche van de World Cup Triathlon met Joris Basslé als één van de Belgen aan de start.

Centraal in de atletiekhal in Liévin wordt een binnenzwembad gebouwd om 200 meter te zwemmen en waarrond op de piste gefietst (2,8 km) en gelopen (1 km) wordt. Vanaf 11 uur zijn er eerst de kwalificaties: vijf reeksen met twaalf atleten. Daarna de halve finales en om 21 uur de finales. “Mijn eerste doel is om in de reeksen mee voorin te strijden, geen fouten te maken in de wissels en dan zie ik wel. Het zou mooi zijn mocht ik in de A- of de B-finale geraken”, vertelt Joris Basslé (25) uit Brugge. Hij heeft alvast een goede voorbereiding achter de rug.

Hoogtetent

“Ik heb mij een hoogtetent aangekocht en heb daar ruim zes weken in verbleven. Ik ging er ’s avonds voor een kleine twaalf uur in. Er is minder zuurstof aanwezig zodat je lichaam meer rode bloedcellen ontwikkelt. Het is een beetje een goedkopere manier van op hoogtestage te gaan.”

Joris, lid van SMO-Scott tekende ook bij een nieuwe Franse ploeg uit Valence. Hij begint zijn nieuwe seizoen meteen met een primeur: een deelname aan de eerste manche van de World Cup Triathlon.

“Ik deed een dergelijke wedstrijd reeds in 2022, maar dan op Europees vlak. Ik werd toen tiende in de finale. Nu is het een wereldbeker geworden, dus een nog hoger niveau.”

Joris behaalde hiervoor zijn criteria. Een top twintig plaats in een ETU-wedstrijd, in Alanya, Turkije. Nu mag hij aan wereldbekers meedoen. Na Liévin volgt Quarteira in Portugal, een triatlon in de Europese beker met daarna de Supertri Esports WK triatlon in Londen. Tevens indoor en bekend om de ultrakorte en spectaculaire onderdelen.

Punten nemen

“Ik wil vooral in Europese wedstrijden punten nemen voor de wereldranglijst. Zo doe ik in juni twee wedstrijden in Polen. Ik trek naar daar met de camper”, aldus Basslé die het triatlon combineert met zijn werk bij Jimber in Oostkamp. (ACR)