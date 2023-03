Jonie Vanhoutte wint Veloopzwem in De Haan

De 39ste editie van de Veloopzwem in De Haan, traditioneel de klassieke opener van het Belgische triatlonseizoen, werd bij de dames gewonnen door de West-Vlaamse Jonie Vanhoutte. Bij de heren finishte Dieter Boeye voor onze provinciegenoot Quinten Dewaele.

Jonie Vanhoutte komt uit de atletieksport en ontdekte het triatlon tijdens haar studentenperiode in Leuven. Door gedreven bezig te zijn en regelmaat in haar trainingen te leggen kon ze na verloop van tijd stilaan in haar wedstrijden meedoen voor het podium. In 2021 won ze de 111 van Jabbeke, de halve triatlon in Gravelines en enkele kortere wedstrijden in Zuienkerke, Hulst en Dendermonde. Winst in de slotmanche in het Nederlandse Hulst was goed voor de eindzege van de BRO.GO Triatlon Cup.

Conditie onderhouden

Vorig jaar liet Jonie de competitie wat links liggen omdat ze in juni mama werd van Marith. Ze was ervoor reeds van in Lichtervelde met haar echtgenoot en trainer Brecht De Smedt naar het Oost-Vlaamse Borsbeke verhuisd en probeerde zoveel als mogelijk haar conditie te onderhouden om na de bevalling de trainingen stelselmatig weer op te bouwen.

In De Haan werd voor de Veloopzwem ’s morgens 500 meter gezwommen in het Wielingenbad. In de namiddag trokken alle atleten naar Sportcentrum Haneveld om achtereenvolgens 28 kilometer te fietsen en 8,6 kilometer te lopen. Hartwig De Smedt uit Aaigem was ’s ochtends de snelste zwemmer in 5’46 voor Beernemnaar Dries Demeulenaere. Bij de vrouwen had Sonja Skevin na het zwemmen een mooie voorsprong op Lieselotte Feys uit Slijpe en Jonie Vanhoutte als winnaar in 2019.

Ontsnapping tijdens lopen

Het fietsgedeelde zorgde voor een wijziging. Dieter Boeye, Hans Van den Buverie en Luka Baert namen na twee ronden de kop met een voorsprong van vijftien seconden over. Jonie Vanhoutte haalde intussen Sonja Skevin bij, Maaike Ryngaert, de winnaar van vorig jaar, en Floor Martens vervolledigden de top vier. Tijdens het lopen kon Dieter Boeye ontsnappen en zijn voorsprong groter maken.

De atleet van SP&O Mechelen finishte als winnaar in 1:15’09. Quinten Dewaele uit Knokke-Heist, die zich tijdens de winter reeds liet opmerken in de cross-duatlons, maakte nog een kleine remonte tot plaats twee. Hij bereikte de eindmeet op 41 seconden van de winnaar. Joachim Wera uit Herent werd derde voor Bruggeling Camiel Vandenbussche als eerste belofte. Jonie Vanhoutte won bij de dames voor Maaike Ryngaert uit Kortrijk en Sonja Skevin.

(ACR/ Foto Stijn Vandecapelle)