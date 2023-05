Jonie Vanhoutte wil als Pro naar het EK in Menen: “70.3 in Kraichgau wordt waardemeter”

Triatlete Jonie Vanhoutte behaalde in haar agegroup vaak het podium en wil dit seizoen haar debuut maken bij de Pro’s en aan drie halve afstanden deelnemen: Kraichgau, Geraardsbergen en Knokke-Heist.

Jonie Vanhoutte (29) komt uit de atletieksport, ontdekte het triatlon tijdens haar studentenperiode in Leuven en door gedreven bezig te zijn en regelmaat in haar trainingen te leggen, deed ze na verloop van tijd mee voor het podium. In 2021 won ze onder andere de 111 van Jabbeke, de halve triatlon in Gravelines, enkele kortere wedstrijden en ze was goed voor de eindzege van de BRO. GO Triatlon Cup.

Vorig jaar liet Jonie de competitie wat links liggen omdat ze mama werd van Marith. Ervoor was ze al met haar echtgenoot en trainer Brecht De Smedt van Lichtervelde naar het Oost-Vlaamse Borsbeke verhuisd. Ze probeerde zoveel mogelijk haar conditie te onderhouden om na de bevalling de trainingen stelselmatig weer op te bouwen.

“Begin november nam ik in Turkije deel aan de Ironman 70.3 in Belek om mij daar eventueel te kwalificeren voor het WK. Er was slechts een ticket en ik eindigde als tweede”, vertelt Vanhoutte die in het onderwijs staat in Aalst. Dit jaar won ze de Veloopzwem in De Haan, deed ze het BK halve marathon in Gentbrugge, een tijdrit in Poperinge en onlangs op het BK ploegen waar ze met haar team 3MD eerste werd.

Meer controle

Zondag 21 mei maakt Jonie haar debuut bij de Pro’s op de 70.3 in het Duitse Kraichgau. Daarna volgen Geraardsbergen en Knokke-Heist. De zes beste atleten binnen de Ironman of Challenge komen in aanmerking om mee te doen aan het EK in Menen, eind augustus. “Zondag wordt een eerste waardemeter tussen een sterk deelnemersveld. In Turkije deden ze veel aan stayeren. Dit zal bij de Pro’s meer gecontroleerd worden en dat is ook wel een reden waarom ik die stap wil zetten.”

(ACR)