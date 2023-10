Jongeren van Kickboxing Wingene behalen veertien medailles op internationaal kampioenschap

Begin deze maand vond in het Spaanse Guadalajara een groot kenpo-en kickboxingtornooi plaats. Zeven jeugdleden van de Wingense kickboxingclub kwamen er in actie en kwamen naar huis met liefst veertien medailles.

Vier meisjes en drie jongens, allemaal 15-jarigen, zijn er met heel veel enthousiasme de Belgische kleuren gaan verdedigen. Elke deelnemer nam er deel in twee disciplines, telkens in hun eigen gewichtscategorie. Claire De Corte (Tielt) en Fleur Hamerlinck (Wingene) behaalden beide naast zilver in Full Kempo ook goud in Semi Kempo. Ashley Van Bruwaene (Wingene) behaalde dan weer goud in Full Kempo en zilver in Semi Kempo. Ook Ine Vanthournout (Tielt) , Aaron Naessens (Wingene) , Zeno Vanhollebeke (Wingene) en Siebren Vandewiele (Wingene) behaalden allemaal twee medailles.

Van onschatbare waarde

“Zowel op als naast de mat toonden de jongens en meisjes uit welk hout ze zijn gesneden”, klinkt het bij trotse coaches en begeleiders Mieke De Brabandere, Nico Vandewiele en Ben De Corte. “Onderlinge steun, plezier, grappen en grollen maar ook bloed, zweet en de occasionele traan waren van de partij. Het was een ervaring van onschatbare waarde voor onze jeugd, maar ook voor onze supporters in Wingene was het een ervaring, want alle kampen konden via een livestream mee gevolgd worden in België.”