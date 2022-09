Jonge windsurfers Arthur Van Den Brande en Sol Degrieck op het podium in Denemarken

De Cold Hawaii Youth PWA World Cup 2022 kon de voorbije week in Klitmøller in Denemarken heel wat jonge, talentvolle windsurfers verwelkomen. Twee West-Vlamingen waren er goed voor een podiumplaats. Bij de Boys U15 werd de 14-jarige Arthur Van Den Brande uit Oostduinkerke knap tweede. Bij de Girls U20 eindigde Sol Degrieck mooi derde, zeker omdat de jonge windsurfster uit Koksijde amper twaalf jaar is. Beiden zijn actief bij Surfclub Windekind in Oostduinkerke.

Klitmøller is de hoofdstad van Cold Hawaii, als één van de beste plekken om te windsurfen en een vaste plek voor de PWA-wereldcircuitevenementen. Na twee dagen wachten kende de World Cup er een vliegende start op dinsdag, met een wind tot 40 knopen en golven op masthoogte. Om optimaal te profiteren van deze perfecte omstandigheden, volgden de series elkaar op in de categorieën U20, U17 en U15. Zij het alleen jongens in deze laatste twee.

Bij de dames U20 won de Canarische Maria Morales als favoriet, voor de jonge en getalenteerde Sol Degrieck, die tijdens de zomer tevens opviel in Pozo Iquierdo. Het windsurfen zit bij deze talentvolle jonge West-Vlaamse in de genen, want haar moeder is Sigrid Rondelez die als windsurfster een indrukwekkende carrière heeft. Na jaren vaste klant te zijn geweest op de podia van het PWA circuit, maakte Sigrid de overstap naar de Olympische klasse. Ze nam drie keer als atleet (2000 in Sydney, 2004 in Athene en 2012 in Londen) en één keer als coach aan de Spelen deel.

Bij de U15 jongens bleek de Duitser Peter Gobisch zeer solide te zijn door te domineren in de dubbele eliminatie-finale en vervolgens in de superfinale. Arthur Van Den Brande, wereldkampioen in 2021 kon tevreden zijn met de tweede plaats.

Na de single eliminaties van dinsdag stonden woensdag de dubbele eliminaties op het programma. Hierbij kregen alle deelnemers een tweede kans om zich op te werken op de eliminatieladder. De winnaar van de dubbele eliminatie moest het uiteindelijk opnemen tegen de winnaar van de single eliminatie. Er werd enkel gejureerd op waverides. Jumps telden niet mee in tegenstelling tot eerder op de week. Arthur Van Den Brande verloor héél nipt de superfinale bij de Boys U15 van Gobisch en zakte bijgevolg één plaatsje in het klassement naar een tweede plaats in de superfinale. (ACR)