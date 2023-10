Jonge vechtsporters betreden de ring in Kortrijk

Op zaterdag 7 oktober organiseert vechtclub Team Bushido ‘Fight4Glory’ in Depart in Kortrijk. Het evenement wil de West-Vlaamse jeugd de kans geven om eens dicht in de buurt te kunnen vechten. Er staan 23 gevechten op het programma die verspreid zijn over de klassen jeugd, nieuwelingen en C-klasse.

Team Bushido specialiseert zich in kickboksen en thaiboksen. Dat zijn vechtsporten waarbij je zowel de armen als de benen mag gebruiken. Komende zaterdag organiseert het team 23 wedstrijden in drie verschillende categorieën. Acht wedstrijden voor de jeugd, acht voor nieuwelingen en zeven voor de C-klasse. Het verschil tussen de nieuwelingen en de C-klasse is dat de nieuwelingen nog scheenbeschermers en een bokshelm moeten dragen. Team Bushido stuurt voor elke categorie drie teamleden. Donderdag gaf trainer Michael Kongolo een laatste lichte training om de vechters klaar te stomen voor zaterdag. “Het doel van die wedstrijden is om onze jeugd de kans te geven om eens wat dichter bij huis te vechten. We moeten heel vaak naar Antwerpen, Limburg of zelfs Duitsland trekken om te kunnen deelnemen aan gevechten”, zegt Conchita Herman, partner van Kongolo.

Mentale voorbereiding

De jongste deelnemer van Team Bushido is Ibo Kongolo (12), zoon van Michael en Conchita. De oudste is Camille Werbrouck (28) en zij zal zaterdag voor de eerste keer officieel de ring betreden. “Fysiek voel ik me er wel klaar voor want ik heb veel getraind. Nu ben ik me vooral mentaal aan het voorbereiden, wat ik in het begin wel wat onderschat had”, zegt ze. Michael kan dit beamen. “In een gevecht komt je tegenstander letterlijk op je afgelopen. Je voert telkens een soort oorlog met iemand die je niet kent. Dat is een apart gevoel.” (SV)