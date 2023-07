Jonathan Bert vice-wereldkampioen indoor Karting voor eigen volk in Kortrijk

Op het WK indoor Karting in Kortrijk is Jonathan Bert voor eigen publiek knap tweede geworden in de Masterklasse. Het goud was voor de Deen Ian Andersen.

De 41-jarige Jonathan Bert eindigde op amper 4 punten van de wereldtitel. “En dit is een beetje zuur. Dag 1 kon ik als tweede afsluiten”, analyseert Bert de wedstrijd. “Op de tweede dag kon ik de leiderspositie overnemen van de Fransman Arnaud Degaigne. Even was ik virtueel wereldkampioen, toen ik aangetikt werd donderdag, en achteraan het rijtje moest terug inpikken. Daar verloor ik kostbare punten die mij de titel kostten.”

Ontgoocheling

“Vrijdag eindigden we in de slotrace met vijf op twee seconden. Ik bleef dus op enkele tienden steken van de titel. Nu overheerst nog de ontgoocheling, maar toch moet ik trots zijn met deze zilveren plak. Het mekka van de indoor karting was hier aanwezig in Kortrijk. Fantastisch voor een kleine stadje om dit hier voor elkaar te krijgen”.

Ook in 2008 ging het WK in Kortrijk door. Volgend jaar trekt het indoorkart circus naar Brazilië. Morgen zijn de Nederlander Ruben Boutens en de Spanjaard Jon del Valle de grote favorieten voor de algemene wereldtitel. (ELD)