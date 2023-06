Jonas Delrue neemt deel aan de Triatlon Brugge: “In voorbereiding van Ironman in Frankfurt”

Zaterdag 24 juni heeft in Brugge de triatlon plaats, met start in diverse waves vanaf 17.15 uur aan het Sasplein. Jonas Delrue is een van de vele deelnemers. “De laatste keer was ik goed voor een twaalfde plaats. Mijn doelstelling is nog altijd om eens bij de eerste tien te eindigen.”

De kwarttriatlon in Brugge heeft een vernieuwd loopparcours. De aankomst is net als vorig jaar aan de Kruisvest tussen de molens en er is een extra wave als het BK in trio voor brandweerlui. Traditiegetrouw willen Brugse triatleten de wedstrijd in eigen stad niet missen. Zo ook Jonas Delrue uit Assebroek. “Vooral tijdens het lopen staat er enorm veel volk langs het parcours. Dit maakt het wel tof. Velen scanderen je naam en dit zorgt voor een nog grotere motivatie”, vindt hij.

Leergeld

Jonas nam vorige maand deel aan Dwars door Brugge en werd er knap zevende. Als jongeling deed hij tot zijn 14de aan judo. Na een tussenpauze is hij ondertussen een kleine 15 jaar met triatlon bezig. De wedstrijd in Brugge vormt een onderdeel van zijn voorbereiding op de Ironman in Frankfurt, de week nadien op zondag 2 juli. “Twee jaar geleden deed ik in het Zwitserse Thun een eerste keer een gelijkaardige wedstrijd. Het ging redelijk goed. In de marathon heb ik toch wat leergeld betaald. Ik hoop nu dat ik in Frankfurt een volledige wedstrijd op niveau kan doen en een goede tijd kan neerzetten. Ik zou er graag in de buurt van negen uur komen. Maar dan moet alles echt wel goed gaan.”

Hard getraind

Vorig jaar was het voor Jonas Delrue vooral de halve afstand, met onder andere het WK in de VS. De week voor Frankfurt is er voor de 36-jarige Bruggeling de triatlon in eigen stad. “Ook al is het maar een week voor die Ironman heb ik toch beslist om mee te doen. In Brugge blijft het een mooie wedstrijd. Deze week heb ik nog hard getraind. Ik zal dus misschien iets minder fris zijn.”

Jonas zijn eerste deelname in Brugge was in 2008. “Ik reed toen lek. Ondertussen deed ik nog meerdere keren mee, met plaatsen bij de eerste twintig”, aldus Jonas, zaakvoerder en bestuurder van Jimber, een IT-bedrijf in Oostkamp. “Samen met Gilles Dupon van PeakLevel en Lorenz Claeys van Café Vitesse hebben wij als drie ondernemers een eigen triatlonclub opgericht. Het is zeer kleinschalig. We trainen samen en gaan ook samen op stage.” (ACR)