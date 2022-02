Joel Awah (14) is provinciaal kampioen en vice-Vlaams kampioen judo: “Nu graag nationale medaille”

Na de provinciale en de Vlaamse kampioenschappen staan komend weekend de nationale jeugdkampioenschappen in Tielt op het programma. Joel Awah (14) van Judoclub Koksijde behaalde na een provinciale titel in de Vlaamse kampioenschappen een zilveren medaille en mag zich bijgevolg opmaken voor enkele kampen met nationale tegenstanders.

“Ik ben echt fier op mijn zoon”, vertelt de mama van Joel. “Ik was vorige week erg ziek door een coronabesmetting en lag zelfs enkele dagen in het ziekenhuis. Niettegenstaande deze stressvolle situatie heeft Joel het prima gedaan op de Vlaamse jeugdkampioenschappen. Hij is ongelooflijk gedreven en doet heel veel voor zijn sport. Als hij niet naar de training moet, gaat hij na school fitnessen en hardlopen.”

Joel Awah werd als het ware geboren met een judopakje aan. Zijn papa (zwarte gordel) was eveneens een heel goede judoka. “Joel zette zijn eerste stapjes als vierjarige op een tatami. We woonden toen nog in Nederland, waar hij als kleine jongen al deelnam aan internationale tornooien. Vrij snel hadden we door dat hij talent had. Toen we enkele jaren geleden verhuisden naar Beerst, besloten we om Joël in te schrijven in de judoclub van Diksmuide. Ondertussen verhuisde hij naar Judo Koksijde omdat in deze club meer wedstrijdgericht getraind wordt.”

Joel zelf geniet in de eerste plaats van zijn favoriete sport, maar offert als veertienjarige toch een groot deel van zijn vrije tijd op om goed te presteren op de mat. “Ik train gemiddeld drie keer per week, maar daarnaast ga ik heel veel fitnessen en hardlopen. Ik denk dat ik toch gemiddeld zo’n kleine twee uur per dag werk aan mijn conditie. Sommigen zeggen dat ik een trainingsbeest ben, maar dat vind ik eigenlijk een compliment.”

“Ik ben heel blij met zowel mijn provinciale titel, als met mijn tweede plaats op de Vlaamse kampioenschappen. Komend weekend wil ik graag op het nationale podium staan. Dat zou een mooi verjaardagsgeschenk zijn, want ik was nog maar net jarig. Ik weet dat het niet gemakkelijk wordt, want in mijn gewichtscategorie (U15 – 50kg, red.) zijn heel veel goede judoka’s.”

Grote supporter

Joel is weet heel goed wat hij wil en dat bevestigt zijn mama volmondig. “Als kleine jongen zei hij vaak dat hij ervan droomt om olympisch kampioen te worden. Of het ooit zover komt, weet ik niet, maar we steunen hem in alles wat hij doet. Tijdens de trainingen ben ik altijd aanwezig en ik mis geen enkele wedstrijd van mijn zoon. We hopen dat hij nog lang zijn schoolwerk kan combineren met judo, want hij doet het ook heel goed in de klas.”

(PD)