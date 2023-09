JKA Karate club Ieper lokt 240 deelnemers naar trainingsdag

Zondag werd in de sporthal van Ieper de jaarlijkse trainingsdag ‘The way of the Warrior’ georganiseerd door de JKA Karate club Ieper. Het werd opnieuw een groot succes met zowat 240 deelnemers.

De karateka’s konden les krijgen van de toptrainers van België onder leiding van Sensei Gneo 8ste Dan JKA en Sensei Lorefice 7de Dan JKA, onze eigen Ieperling Alain Van de Walle 6de Dan JKA en een 7-tal toptrainers van de nationale ploeg. Karate club JKA Ieper was dan ook zeer tevreden met de grote opkomst en kijkt al uit naar volgend jaar voor een nieuwe trainingsdag.