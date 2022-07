Jiujitsuka Ian Lodens uit Knokke-Heist trekt voor de tweede keer naar de World Games: “Beter doen dan het brons van vorige keer”

Tot en met zondag 17 juli zijn in het Amerikaanse Birmingham in Alabama 75 Belgische atleten actief op de Wereldspelen, een vierjaarlijks tornooi met sporten die nog geen plaats kregen op de Olympische Spelen. Ian Lodens uit Knokke-Heist komt aan bod in jiujitsu met Charis Gravensteyn. Meteen het afscheid voor beiden.

Op de World Games is het duo bij de mannen in jiujitsu afgeschaft. Dus kan Ian Lodens uit Knokke-Heist er niet in actie komen met zijn broer Ryan. Hij doet dat wel in duo gemengd met Charis Gravensteyn. Beiden trekken samen met coach Leon Verbraeken dinsdag 12 juli richting de VS.

Het Belgische duo nam reeds in 2017 aan de vorige Wereldspelen deel in Polen en was er goed voor brons. “Nu willen we minstens even goed doen en hopelijk beter”, is Ian duidelijk. “De Duitsers zijn er bijvoorbeeld opnieuw bij. Van hen hebben we in 2017 verloren. Dan is er nog Thailand als outsider. Het wordt sowieso zwaar met ook Zwitserland, Roemenië en Montenegro als andere deelnemers.”

Keuzes maken

Ian en Charis danken hun deelname aan hun prestaties van de voorbije jaren. “Met de verzamelde punten staan we in de top vier. In zijn totaliteit is het de top zes.”

Ian hoopt alvast in schoonheid te eindigen, want in duo met Charis is het na tien jaar samenwerken hun laatste tornooi. De Antwerpse gaat erna Leon Verbraeken opvolgen als bondscoach voor de duo’s.

Duo met broer Ryan

“Een combinatie van training geven en zelf de sport beoefenen is niet mogelijk. Leon draait al mee sinds de jaren negentig. Het wordt iets nieuws, training krijgen van je ex-partner als ik het zo kan stellen”, vertelt Ian.

Hijzelf is onlangs afgestudeerd en is nu op zoek naar een job. “Dat gaat uiteraard voor en het zal ervoor zorgen dat ik binnen het jiujitsu keuzes zal moeten maken. In solo ga ik niet langer bezig blijven, zodat ik mij dan enkel kan concentreren op de duo’s met mijn broer. Ik heb ondertussen een zeer mooie carrière achter de rug. Ik kan mij niets verwijten als ik eventueel ook in duo zou stoppen.” (ACR)