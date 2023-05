Jiu-jitsuclub Shudokan Hooglede brengt negen medailles mee van BK

Met 12 leden trok jiu-jitsuclub Shudokan Hooglede eind april richting Dworp voor het Belgisch kampioenschap in de discipline Random Attacks. Hoewel de concurrentie groot was, behaalden ze maar liefst negen medailles.

“We zijn fier op het volledige team en in het bijzonder op sensei Nick Rebry en sensei Frederik Vantournhout die het team letterlijk naar een hoger niveau tilden”, klinkt het bij de club. “De gouden medailles waren weggelegd voor Iann Rebry in de categorie jeugd 2, Ian Lefere bij jeugd 3, Niels Denoo bij de junioren 1 en Nick Rebry bij masters 2. De zilveren medailles gingen naar Niels Neirynck in de categorie jeugd 1, Jonas Beerland bij jeugd 3, Firre Herreman bij de junioren 1 en Frederik Vanthournhout bij de masters 2. Colin Couckuyt behaalde brons in de categorie jeugd 3. We zijn enorm tevreden en trots met de negen medailles en bedanken graag onze coaches en supporters.” (EVG)