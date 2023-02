Jeugdroeiers van KR Brugge kapen prijzen weg in Gent

Jeugdroeiers van de Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) behaalden goud en zilver op de Open Gentse roei-ergometerkampioenschappen en stomen zich klaar voor de komende Brugge Boat Race.

In Gent werd onlangs het startsein gegeven voor het nieuwe wedstrijdseizoen. De Gentse Roei- en Sportvereniging organiseerde een ergometerwedstrijd met circa 230 deelnemers. Onder hen 25 gemotiveerde jongens en meisjes van de Koninklijke Roeivereniging Brugge. Het werd een waar succes voor de juniores van de KRB die er vijf gouden en vier zilveren medailles behaalden.

Bij de juniores meisjes U15 nam Babette Vincke met voorsprong de eerste plaats. Bij de jongens in die leeftijdscategorie liet Niels Gebreurs enkel een concurrent van de plaatselijke GRS aan zich voorbijgaan.

Bij de junior meisjes U17 kaapten Sara Denolf en Noor Seynhaeve respectievelijk de eerste en de tweede plaats weg. Bij de junior jongens U17 werd Xander Lamon met voorsprong eerste en Thor Verhoeve tweede. Verder stond er geen maat op Sofie Dekoninck Denys (vrouwen U19). Zij liet de concurrentie uit Oostende met ruime voorsprong achter zich. In de reeksen bij de mannen U19 streden Lukas Depla (KRB), Brecht Verkest (KRB) en Neal Laureys (KRCG) in een zeer spannende en adembenemende race voor de ereplaatsen. Afwisselend kwamen de drie aan kop, maar met een ultieme inspanning haalde Depla het voor Verkest. Beiden trainen overigens samen met Sofie Dekoninck Denys zeer hard voor hun plaats in de nationale ploeg.

De volgende wedstrijdafspraak is op zaterdag 4 en zondag 5 maart in hun club de KRB. Alle roeiers van de Brugse roeivereniging kijken alvast uit naar die internationale wedstrijd, op het water over de 5000 meter tussen Nieuwege Brug en het Waggelwater. Op zaterdag nemen de juniores deel aan de race in de acht met stuurman en op zondag roeien zij in 4 koppel, 2 koppel en in skiff.

(ACR)