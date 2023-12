Jeugd TTC Zandvoorde scoort op kampioenschap

Op de Vlaamse kampioenschappen tafeltennis voor de jeugd, in Aarschot, waren liefst tien van de zestien West-Vlaamse geselecteerde spelers lid van TTC Zandvoorde. Dat illustreert dat de club haar jeugdwerking bijzonder ter harte neemt.

De leden van TTC Zandvoorde behaalden op die Vlaamse jeugdkampioenschappen bovendien diverse ere- en podiumplaatsen. Aaron De Croos werd Vlaams kampioen bij de miniemen. Cato Verleye was goed voor zilver in dezelfde leeftijdscategorie bij de meisjes. Brons was er voor Milan Dekeyser bij de junioren.

In aanloop naar de Vlaamse kampioenschappen werd er in Schiervelde, Roeselare een provinciaal criterium gespeeld in de diverse reeksen. Daar namen de betere West-Vlaamse tafeltennissers uit de verschillende clubs het tegen elkaar op. Ook daar behaalde TTC Zandvoorde goede resultaten. De meesten die er op het podium stonden, zijn geselecteerd voor deelname aan het Belgisch kampioenschap, in februari 2024.

“Vorig jaar waren we ook op het Belgisch kampioenschap goed voor enkele medailles, en dat is opnieuw ons doel. Al wordt het iets moeilijker, want ook de Waalse jongeren doen nu natuurlijk mee. Zij zijn toch wel stevigere concurrenten dan die in Vlaanderen”, zegt Gunther Pauwels, jeugdbegeleider bij TTC Zandvoorde, dat zo’n 110 leden telt, waarvan 45 bij de jeugd.

Trainers opleiden

De drie podiumplaatsen op het VK vormen alvast een bevestiging dat TTC Zandvoorde een goede jeugdwerking heeft.

“We zijn een familiale club, waar de jeugd in alle categorieën goed wordt opgevangen”, zegt Pauwels. “Voor alle niveaus is er de nodige begeleiding voorzien. We proberen van onze jeugdspelers ook trainers te maken. Ze vinden is niet gemakkelijk, en ze zijn niet goedkoop. Onze trainers komen allemaal uit de eigen jeugd en zorgen voor sparring. Ze spelen mee, wat ervoor zorgt dat hun tegenstanders een extra inspanning moeten leveren. Daarnaast doen twee van onze jeugdspelers, Luca De Jonckheere en Mathias Janssens, mee in onze A-ploeg in tweede nationale.” (ACR)