Jeroen Neus van KRNS Oostende zet roeien voor vrouwen op de kaart: “Meisjes zijn in het algemeen meer matuur”

Koninklijke Roei en Nautische Sport (KRNS) Oostende beschikt in het roeien over een brede, talentrijke basis. Op het voorbije Belgisch kampioenschap in korte boten werd dit nog maar eens bewezen. Bij de vrouwen werden vijf leden in drie boottypes nationaal kampioen. Jeroen Neus is als hoofdcoach de architect achter dit succes.

Eind vorig seizoen werd de toon bij de vrouwen reeds gezet tijdens de Belgische titelraces in de lange boottypes. Ook toen gingen de roeisters van de KRNS Oostende met drie gouden medailles lopen. Voor Jeroen Neus volgde de uitdaging om in 2023 nog sterker voor de dag te komen. En zo bleek reeds op het voorbije BK korte boten, vorige maand in Hazewinkel. Een titel voor Alixe Nuytten en Jolijn Declercq bij de U19 in twee zonder. In hetzelfde boottype grepen Eline Van Locke en Astrid Francken eveneens naar het goud. Marit Janssens was goed voor een eerste plaats in skiff bij de junioren.

“Omdat we qua aantal leden een kleine roeiclub zijn, had ik dit niet meteen verwacht, maar wel gehoopt omdat het om een nieuwe formule ging”, verklaart Jeroen Neus. “Het ging om een tornooi binnen een Worldcup formule, volgens de reglementen van de FISA. Omdat het BK korte boten als een nationaal trial fungeerde, kon je eigenlijk geen mensen in verschillende boottypes inschrijven.”

Mooie bekroning

Iedereen moest minstens twee tot vier keer in hetzelfde boottype aan de bak, gedurende de twee dagen. Alle finales werden dan op zondag in de namiddag in één blok geroeid. “Je kon dus geen boottypes combineren. De meeste roeiers kozen voor skiff. Die twee zonder voor Alixe en Jolijn heb ik in laatste instantie toegevoegd, ook al omdat zij niet aan de trials wensten deel te nemen. De boot met Eline en Astrid was in diezelfde optiek, om ook daar op het podium te geraken. Zij waren op dat moment de beste combinaties. Ook naar subsidiëring toe bij de stad Oostende is het belangrijk dat we ons als club blijven profileren.”

“Ik kan meer op de meisjes vertrouwen. Bij jongens zit soms nog meer het speelse erin”

In skiff was er op het BK ook zilver voor Marlon Colpaert, na Tibo Vyvey en voor Niels Van Zandweghe. Een van de mooiste titels in Hazewinkel was het goud voor Marit Janssens. “Zij is uit het niets tot een heel sterke roeister uitgegroeid. En heeft ondertussen haar ticket voor het EK beet, in het weekend van 20 en 21 mei in het Franse Brive-la Gaillarde. Dat is voor haar een bijzonder mooie bekroning”, vindt de hoofdcoach. Marit werd het voorbije weekend zowel op zaterdag als zondag tevens eerste tijdens de internationale regatta van KR Sport Gent.

Neus heeft de voorbije jaren heel hard gewerkt aan een structurering. “In mijn beginperiode als coach ontdekte ik bij KRNSO heel wat eilandjes. Een groep veteranen, junioren en senioren. Tussen hen probeerde ik wederzijds respect te creëren, door iedereen met iedereen te laten roeien en samen te trainen. Mijn sterkste punt dat ik ingevoerd heb, deels door corona, was een structuur. Iedereen wist al een dag voor de training in wat er werd geroeid, met wie en hoe laat. En wie er begeleider was. Dat zorgde voor een rendementsverhoging. In het verleden verloor ik soms een uur met plannen. Nu krijgt iedereen dit vooraf, per e-mail. Zodat ze bij hun komst meteen kunnen trainen.”

Assistent-coach

De mayonaise pakt. Zo is er onder de meisjes en dames een goede stemming. “Zij zijn nogal een kritieke groep om te coachen”, vindt Neus. “Zeker voor mij als een mannelijke trainer. Ik had zelf twee plusdochters en een dochter die van die groep deel uitmaakten. Thuis kreeg ik dus veel feedback. Ik heb met Eline Van Loke als dame ook een assistent-coach. Zij ondersteunt mij bij de kleinigheden die beter onmiddellijk worden uitgesproken zonder het te laten aanmodderen tot het escaleert. Er is ook de gezamenlijke trainingsgeest. Plus de grote sterkte is met een achtriem winnen. Als je op slag acht roeisters blij kan maken dan is dit heel positief voor de sfeer.”

Is het nu anders training geven aan dames dan aan heren? Jeroen. “Bij de junioren vind ik dat wel. Meisjes zijn in het algemeen meer matuur en veel strikter in het volgen van hun schema, wat hen wordt opgelegd en zo meer. Ik kan meer op hen vertrouwen. Bij jongens zit soms nog meer het speelse erin. Die komen er ook, maar ze zijn een tweetal jaar achterop.”

Neus’ doelstelling is nu om tegen september, het volgende BK – van de lange boottypes – uit te pakken. “Daarvoor heb ik een goed vier-koppel – een vier zonder -, een acht net als een goede dubbel nodig. Dat zijn nog de vier nummers bij de junior meisjes en ik heb nog honger dit jaar”, besluit de hoofdcoach.

(Alain Creytens)