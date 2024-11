Jeroen Neus coach van Belgische eliteroeiers

Guy Vansteenkiste, voorzitter van de KRNSO, is samen met de roeiclub trots dat Jeroen Neus als hun hoofdtrainer is benoemd tot elitecoach van de Belgische roeiers.

Met de keuze voor Jeroen Neus uit Oudenburg kiest de Vlaamse Roeiliga (VRL) en de Ligue Francophone d’Aviron (LFA) als elitetrainer voor een eigen Belgische coach. Jeroen zal in zijn functie als elitecoach rapporteren aan de Technisch Directeurs van VRL en LFA en de Performance Manager Jan Boone. Hij maakt ook deel uit van de Topsportcommissie.

Op Vlaams niveau trainde Neus dit jaar Aaron Andries en Tristan Vandenbussche (dubbeltwee) en heeft verder een uitgebreide ervaring met U19, U23 en eliteroeiers.

Jeroen is zeer gemotiveerd om het werk dat hij de voorbije jaren heeft bewerkstelligd verder te zetten. “Hij wilde als coach ook doorgroeien. En heeft er zeel veel voor gedaan”, weet de voorzitter van de KRNSO.

Eerste proftrainer

“Hij volgde cursussen, opleidingen om een A-trainer te worden. Er werd hem een parcours voorgelegd waar hij zijn internationale ervaring moest bewijzen. Iets wat hij in het verleden al heeft gedaan en roeiers op EK’s naar medailles heeft geloodst. Als club zijn we uiteraard bijzonder trots dat we in onze geschiedenis van de club een eerste proftrainer aan de nationale roeifederaties kunnen afleveren. Anderzijds is het een beetje met gemengde gevoelens omdat we Jeroen als clubcoach moeten lossen. Hij blijft wel lid van onze club en zal de Belgian Sharks van bij ons op nationaal niveau verder coachen.”

Doorstroom

Bij de KRNSO wordt er ondertussen werk gemaakt wie zijn drukke taak als hoofdcoach zal overnemen. “Dat wordt in 2025 een van onze opdrachten. In de eerste plaats gaan we binnen de club naar een oplossing zoeken. We maken ons sterk dat we die doorstroom kunnen realiseren. Er zijn een aantal coaches die in opleiding zijn die een stap hoger willen zetten, naar trainer B. En er zijn initiators die erbij zullen komen. Daarnaast zijn roeibegeleiders bij ons nog steeds welkom”, besluit de voorzitter. (ACR)