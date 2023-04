Jeroen Carron tot grote overwinnaar dartstornooi gekroond

In OC Zonnerad vond een groots dartstornooi plaats waarbij 160 pijltjeswerpers van de partij waren. Er werd heel de dag gespeeld en uiteindelijk kon Jeroen Carroen als grote overwinnaar gekroond worden. Hij werd gevolgd door Nicky Degruyter, Pedro Nuytten en Bjorn Bauden. Ook de dames konden hun mannetje staan en hier werd Sonia Boudry tot winnares uitgeroepen. Zij werd gevolgd door Jolien Bulcaen, Sylvie Vanpaemel en Evelien Cleenewerck. In de kleine reeks B bij de heren werd Ruben Verschaeve tot prins gekroond, gevolgd door Jarno Sonneville. Bij de dames B werd Cynthia Pille de winnares en Imse Decuypere bleef steken op de tweede plaats. Ook de jeugd kwam aan bod en hier werd Yaron Porreye de winnaar, gevolgd door Vic Barbier. We bemerken de winnaars in het gezelschap van de organisatoren van The Flaming Darts Zonnebeke en de vrijwilligers van dienst. (foto ZB)