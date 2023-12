Jeroen Caron doet een gooi naar PDC-tourkaart: “Drukke weken voor de boeg”

Het zijn drukke weken voor darter Jeroen Caron, beter bekend als TopGun. De 36-jarige Langemarkenaar maakt zich op voor de Modus Super Series in het Engelse Portsmouth. Een week later is er de PDC Q School in het Duitse Kalkar.

Jeroen Caron woont met zijn vrouw Elke Dewulf en hun zoon Cyriel in Langemark. In zijn vrije tijd was Jeroen jarenlang een fanatiek boogschutter en visser, intussen kreeg hij de dartsmicrobe te pakken. “Boogschieten en vissen doe ik nog steeds, maar minder fanatiek dan vroeger. Ik moet nu eenmaal keuzes maken”, vertelt Jeroen, die vorig jaar voor het eerst deelnam aan de PDC Q School.

“Toen slaagde ik er niet in om een tourkaart te bemachtigen. Ik was ziek tijdens de Q School, nu was ik ziek in aanloop naar de Q School. Ik ben blij dat het nu al achter de rug is.”

Dit jaar blijft de ambitie om die tourkaart te kunnen halen. “Evident wordt dat niet, want er zijn veel gegadigden. Als het niet zou lukken, zal ik net als dit jaar de Challenger Tour spelen. Dat is de tweede klasse van het PDC-circuit. Daar werd ik dit jaar tweede Belg achter Philip Van Gasse.”

In aanloop naar de Q School is er nog een tornooi in Portsmouth. “We vertrekken op nieuwjaarsdag naar de Modus Super Series om er vanaf dinsdag in actie te komen. Ik zal hierdoor wel het BK missen in Gent. Het zal thuiskomen zijn van Engeland en bijna meteen vertrekken zijn richting Duitsland.”

Goed jaar

2023 was voor Jeroen een goed jaar. “Het kon haast niet beter. Ik won de Belgische ranking waardoor ik mocht deelnemen aan de WDF World Cup voor landenteams in Denemarken. Verder werd ik geselecteerd voor de VTM Darts Academy. Van de 2.000 inschrijvingen bleven we met 15 over.” Vorig weekend won hij nog met neef Mario Vandenbogaerde een lokaal tornooi. “Dat was in Zonnebeke. Het koppeltornooi wonnen we en Mario won ook het enkeltornooi. Ik ging trouwens mee met Mario naar het WK in Ally Pally. Het was fantastisch om eens mee te maken. Als je daar bent, droom je toch om er zelf ooit eens te staan. Ik volg het nog steeds en ben onder de indruk van de 16-jarige Luke Littler. Mijn tornooifavoriet is Michael Van Gerwen”, aldus Jeroen Caron, die graag nog zijn sponsors wil bedanken. “Ik wil Schilder- en Decoratie Kevin Heyman, Dakwerken Deceuninck, Bowling De Goe Smete Poperinge, Algemene Bouwwerken Kenny Viaene, One80 en Dartshop Vanhee bedanken voor alles. Zonder hun steun zou dit allemaal niet mogelijk zijn.”