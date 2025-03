Jens en Yonie gaan naar WK waterski

Jens en Yonie Sevenhant uit Jabbeke maken deel uit van het West-Vlaams Showteam. Zij vertrekken binnenkort met de Belgische ploeg naar Australië waar ze aan het wereldkampioenschap zullen deelnemen in het weekend van 22 en 23 maart.

Jens Sevenhant (24) is autotechnicus bij Raes in Oostende. Zijn zus Yonie (18) studeert rechtspraktijk in Vives Brugge. Zij wonen in Jabbeke, waar het West-Vlaams Showteam actief is op het Klein Strand. “Ik ben er destijds ingerold door Olivier Soenen, een vriend die aan waterskiën deed”, opent Jens. “In de winter zag mijn zus onze binnentrainingen in het zwembad Lago in Sint-Andries. Ze kreeg meteen interesse om de watersport te beoefenen.”

Het WK heeft plaats in Mulwala op zo’n drie uur rijden van Melbourne. Om de trip, het verblijf en de deelname te bekostigen, is de Belgische ploeg enkele maanden geleden een crowdfunding gestart. “Nadat Arne Van Maele in het tv-programma De Zevende Dag kwam is dat enorm geëxplodeerd. De avond voor het interview zaten we op een kleine 3.000 euro. Ondertussen is dat bedrag 7.000 euro. Bedoeling is om zo dicht mogelijk bij 16.000 euro te komen.”

Naast ons land zijn op het WK ook Canada, de VS en Australië vertegenwoordigd. Er is ook een Zweed die aan enkele proeven meedoet. “Wij hebben met het hele team als voorbereiding nog een trainingsweekend gehad. De shownummers deden we dan op het droge en de dansjes werden geoefend. Er waren ook leden die in het zwembad op de bewegingen hebben getraind en nu zelfs buiten aan het werk gaan.”

Derde plaats

De vorige keer is ons land als derde geëindigd. “We willen die plaats alvast verdedigen”, zegt Jens, die er frequent de boot gaat besturen. “Ik heb daarvoor een internationaal vaarbewijs. Op het water ga ik blootvoets skiën, doe ik mee aan de piramides en ga ik met twee mannen en een vrouw bewegingen doen. Yonie doet ongeveer hetzelfde, alsook de balletlijn waar ze met een voet los op de ski staat zodat ze kan draaien.”

