Jelle Van Heesbeke volgt zichzelf op als nationaal kampioen rope skipping

Zaterdag organiseerde Gymfed in samenwerking met XL Rope & Dance uit Zele, beter bekend als Siluskip, in de plaatselijke sporthal het Belgisch kampioenschap Rope Skipping. Jelle Van Heesbeke uit Roeselare werd er op het A-niveau opnieuw nationaal kampioen.

Tijdens het BK kwamen de skippers individueel in actie in de leeftijdscategorieën 13-15 jaar, 16-18 jaar en 19+ jaar. Er kwamen circa 95 deelnemers uit 15 verschillende clubs in actie. Via de provinciale voorrondes konden zij zich in het A-niveau selecteren voor het Belgisch kampioenschap dat tevens een selectiemoment was voor het wereldkampioenschap van 16 tot 23 juli volgend jaar in Colorado Springs in de Verenigde Staten.

Jelle Van Heesbeke kroonde zich allround in de categorie 19+ jaar opnieuw tot nationaal kampioen met een score van 2.184,92. Hij is overigens lid van het organiserende XL Rope & Dance uit Zele. De 21-jarige Roeselarenaar was de voorbije zomer actief op het EK Rope Skipping in het Slovaakse Bratislava. Daar behaalde hij met de Belgische ploeg een gouden medaille in de landenwedstrijd en een bronzen plak in de individuele competitie. (ACR)