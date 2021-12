Jelle Van Heesbeke (20) is beste rope skipper van het land: “Ik zit 17 uren per week in de trainingszaal”

Roeselarenaar Jelle Van Heesbeke kroonde zich in Oostende tot de beste rope skipper van het land. Hij pakte de nationale titel bij de 19+ – de hoogste categorie in deze sport – en bevestigt zo zijn topresultaten in de jeugdreeksen. “Maar internationaal succes bij de volwassenen wordt héél moeilijk, door de steile opmars van de Chinezen”, beseft hij.

Proficiat met jouw Belgische titel, Jelle! Verrast door dit resultaat?

“Bedankt! In eerste instantie ben ik natuurlijk heel blij, maar een complete verrassing is het nu ook weer niet. Ik behoorde tot de topfavorieten en had dus wel op de titel gehoopt. Het verschil was echter klein. Ik haalde allround een score van 1830 en had daarmee amper 30 punten marge. In één onderdeel liet ik namelijk een klein steekje vallen, dat was een kleine hapering tijdens de 30 seconden sprint. Gelukkig was het niet doorslaggevend!”

Het is jouw eerste titel bij de ‘grote jongens’, maar bij de jeugd was je ook internationaal al succesvol?

“In de jeugdreeksen werd ik viermaal Europees kampioen en één keertje vicewereldkampioen. Prachtige herinneringen, maar bij de volwassenen wordt het héél moeilijk om dergelijke resultaten te behalen. Ik ben natuurlijk wel ambitieus, maar door de steile opmars van de Chinezen moet ik ook realistisch zijn. Zij halen echt ongeziene scores. Misschien kan ik in het onderdeel freestyle – mijn specialiteit – ooit wel iets doen. Sowieso is het heel fijn om voor mijn sport te kunnen reizen naar het buitenland. Ik was vooral in Europa actief, bijvoorbeeld in Denemarken en Zweden, maar trok ook al eens naar Hongkong en Shanghai.”

Jouw freestyle kunstjes toon je niet alleen in wedstrijden, maar ook op TikTok en Instagram!

“Daar krijg ik inderdaad veel leuke reacties. Vaak uit de wereld van het rope skipping, maar ook van andere sporters. Het is leuk, maar terwijl ook een mooie manier om de sport te promoten. Dat is soms wel eens nodig, want heel bekend is rope skipping natuurlijk niet. En geld kan je er al zeker niet mee verdienen, zelfs als je op het hoogste niveau actief bent. Een beetje jammer natuurlijk, maar ik doe het toch vooral omdat ik het zo fijn vind. Anders speelde ik wel voetbal.” (lacht)

Je begon al op 8-jarige leeftijd met rope skipping, maar hoe kwam je bij deze sport terecht?

“Puur toeval eigenlijk. Daarvoor ging ik turnen en naar de atletiektrainingen, maar ik wou liefst iets nieuws uitproberen. Na een online zoektocht zijn we op rope skipping gebotst en ik ben er dus blijven plakken. Nu maakt het een groot deel van mijn leven uit, want ik ga niet alleen 10 uur per week trainen bij mijn club in Zele, maar geef ook zelf nog 7 uur les per week. Toch niet niets, 17 uur per week in de trainingszaal. Ik ben trouwens niet naar de club in Zele verhuisd, omdat ik me niet meer goed voelde in mijn Roeselaarse club, maar puur om sportieve redenen. Ik kan er samen trainen met alle beste Belgen, wat toch het niveau ten goede komt.”

Voor zij die twijfelen of rope skipping iets voor hen is: welke kwaliteiten heb je nodig?

“Eigenlijk kan je veel verschillende vaardigheden gebruiken. Een goede uithouding is belangrijk en bij voorkeur ben je ook lenig en acrobatisch. Een allround profiel is eigenlijk ideaal. Al is een van mijn voornaamste concurrenten bijvoorbeeld een stuk minder lenig dan ik, maar hij compenseert dat met zijn kracht. In rope skipping kan je je sowieso uitleven.”

Slotvraagje: jouw papa heeft een drankenhandel, maar jij als sportman blijft ongetwijfeld ver weg van die verleidingen?

“Voor een belangrijke wedstrijd zal ik me natuurlijk wel koest houden, maar anders mag een glas wel eens. Met mate hé, dan kan dat geen kwaad.” (lacht)