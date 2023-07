Jelle trekt naar WK in Colorado en stopt daarna met rope skipping: “Hopelijk met medaille eindigen”

Ropeskipper Jelle Van Heesbeke (22) vertrekt woensdag naar Colorado om er zowel individueel als met de Red Ropers deel te nemen aan het wereldkampioenschap. Voor de Roeselarenaar is het WK zijn laatste grote tornooi. “Ik wil graag op een hoogtepunt stoppen.”

Meer dan 13 jaar geleden zocht Jelle Van Heesbeke op het internet naar een hobby. “Toen ik ropeskipping zag staan, wist ik niet meteen wat het was. Ik ontdekte de sport en bleek al snel heel goed te zijn in touwtjespringen.”

Jelle sloot zich aan bij Jumpfun in Roeselare en nam deel aan enkele grote kampioenschappen. Zo kroonde hij zich tot drie keer toe tot nationaal kampioen bij de mini’s. Bij de beloften deed hij dat huzarenstukje over. Inmiddels groeide Jelle uit tot Belgisch beste ropeskipper. De Roeselarenaar is nu lid van XL Rope & Dance uit Zele, al jarenlang een toonaangevende club in ons land. “Wekelijks train ik zo’n negen uur, in aanloop naar het wereldkampioenschap in Colorado loopt dat op naar 15 uur.”

Hoogtepunt

Woensdagochtend vertrekt Jelle met de Belgische delegatie naar de Verenigde Staten. “Mijn vierde wereldkampioenschap wordt ook mijn laatste. Ik wil graag op een hoogtepunt eindigen.”

Doordat de sport echt belastend is voor onder andere de knieën is de topsportcarrière van een ropeskipper een kort leven beschoren. “Nu zit ik nog op de top van mijn kunnen, maar ik zou het er eerlijk gezegd moeilijk mee hebben wanneer ik geen kampioenschappen meer zou winnen.”

Hongkong

Jelle trekt naar Colorado met gezonde ambitie. “Individueel was ik al eens achtste en twaalfde op het wereldkampioen. Een toptienplaats zou dus mooi zijn.”

Uitkijken is het ook naar de prestatie van het Belgische team, de Red Ropes. “We waren in het verleden al Europees kampioen. Concurreren met bijvoorbeeld Hongkong wordt moeilijk, maar we mogen wel van een podiumplaats dromen. Ik hoop een heel mooi einde te breien aan mijn carrière. Ik blijf wel binnen de sport actief en ga als trainer aan de slag. Op het wereldkampioenschap begeleid ik ook al twee Belgische ploegen.”

Snoepjes en koekjes verkocht

Terwijl andere topsporters op heel wat financiële steun kunnen rekenen, is dat bij de ropeskippers niet het geval. “In aanloop naar het wereldkampioenschap hebben we onder andere snoepjes en koekjes verkocht. Grote geldprijzen zullen we straks ook niet gaan winnen.”