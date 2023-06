Jelle Hoste plaatst zich als eerste Belg ooit voor wereldkampioenschap Crossfit

Jelle Hoste uit Ledegem neemt begin augustus als eerste Belg ooit deel aan het wereldkampioenschap Crossfit. De 28-jarige IT-consultant wist zich afgelopen weekend tijdens het Europees kampioenschap in Berlijn te plaatsen voor het WK. “De combinatie van veel verschillende sporten maakt Crossfit zo mooi en uitdagend.”

Jelle Hoste beoefende vroeger judo, maar leerde een achttal jaar geleden Crossfit kennen, een sport waarbij allerhande disciplines gecombineerd worden. “Die combinatie maakt het erg uitdagend. Ik voelde me al snel thuis in een club in Kortrijk en zette de voorbije jaren stappen vooruit.”

Jelle is inmiddels onze nationale nummer 1, maar scoort nu ook internationaal. Afgelopen weekend nam hij deel aan het Europees kampioenschap in Berlijn. “Met de ambitie om bij de eerste elf te eindigen en zo een ticket af te dwingen voor het wereldkampioenschap begin augustus in de Verenigde Staten.”

Wereldrecord

Jelle deed het meer dan goed en eindigde uiteindelijk vierde van de in totaal zestig deelnemers die zich wisten te kwalificeren voor het kampioenschap. Ruim voldoende dus om zich te kwalificeren voor het WK. Bij één van de zeven oefeningen, waarbij gewichtheffen gecombineerd werd met 800 meter lopen, verpulverde hij zelf het wereldrecord.

De allround-sporter stoomt zich de komende weken klaar voor wereldkampioenschap. “Ik werk momenteel 4/5 om zo extra tijd te hebben om te trainen. Wekelijks train ik een vijftal dagen gemiddeld vijf uur. Daarnaast let ik nog extra op mijn voeding en zorg ik ervoor dat ik genoeg slaap. De combinatie met mijn job als IT-consultant is eigenlijk ideaal. Die twee uiteenlopende dingen vormen samen een goed geheel.”

Dertien proeven

Op het WK in de Verenigde Staten, de bakermat van Crossfit, krijgen de deelnemers dertien proeven voorgeschoteld, quasi de helft meer dan in Berlijn. “Vijf dagen lang zullen we tal van sporten combineren. Lopen, zwemmen, krachtoefeningen…Het wordt een serieuze uitdaging, maar ik kijk er echt naar uit. Ik voel dat ik nog heel wat in mijn mars heb en nog steeds kan verbeteren.”