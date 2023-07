Jelle Hoste (28) uit Izegem als eerste Belg op WK CrossFit in de Verenigde Staten: “Je weet nooit welke discipline er volgt”

Jelle Hoste (28), afkomstig uit Ledegem maar nu wonend in Izegem, neemt vanaf 3 augustus als eerste Belg ooit deel aan het wereldkampioenschap CrossFit. De 28-jarige IT-consultant plaatste zich tijdens het Europees kampioenschap in Berlijn voor het WK in Amerika.

Wat is CrossFit eigenlijk?

Jelle Hoste: “Deze sport is in 2001 gestart in de Verenigde Staten en bundelt een aantal disciplines zoals lopen, zwemmen, gewichtheffen, opduwen, atletiek en andere uithoudingsdisciplines. CrossFit is eigenlijk een constant variërende hoge intensiteitstraining. De meeste CrossFitters zijn recreanten, het is slechts een heel kleine minderheid die CrossFit op heel competitief niveau beoefent. En ik hoor daar bij, inderdaad.”

“Maar CrossFit is een sport voor iedereen, zelfs voor mensen die tien jaar niet meer gesport hebben en geen goede conditie hebben. Iedere CrossFitter wordt begeleid op zijn of haar niveau.”

We spreken hier vooral over uithoudings- en krachtsporten. Zijn die twee zaken belangrijker dan techniek?

“Kracht, uithouding en snelheid zijn uiteraard heel belangrijk als je je meet met de beste CrossFitters, maar zonder techniek kom je nergens. Het is heel belangrijk dat je een zo goed mogelijke techniek leert in gewichtheffen en atletiek, want als je dat niet hebt, verlies je ontzettend veel tijd en energie.”

Jelle in actie. © gf

Eigenlijk is het een soort tienkamp die je te wachten staat op het WK?

“The Games of het WK CrossFit bestaat uit twaalf tot veertien workouts, dat zijn er twee of vier meer dan een tienkamp. Maar daar houdt ook de vergelijking op. In een tienkamp liggen de disciplines vast en kun je ieder onderdeel heel gericht trainen. In CrossFit kan dat niet, want de disciplines liggen nooit vast. We hebben ooit eens een marathon moeten roeien! We weten voor het komende WK slechts één onderdeel: we krijgen zeker een 5 km trail run voor de kiezen, dat is het enige dat vast staat. Een CrossFitter moet eigenlijk alles kunnen: van 100 meter lopen met gewichten tot een marathon afwerken.”

“De combinatie is moordend: acht keer 80 kg trekken en vlak erna 800 meter lopen”

“Of ik me kan meten met de beste CrossFitters ter wereld? In sommige onderdelen wel. In de halve finale van dit WK heb ik bijvoorbeeld een wereldrecord gesteld in een welbepaalde discipline. We moesten acht keer 80 kg trekken en daarna 800 meter lopen. Nu is 80 kg trekken niet zo extreem en ook 800 meter lopen valt best mee, maar de combinatie is moordend: acht keer een gewicht trekken en vlak erna een atletieknummer afwerken. Niet zo makkelijk.”

Jij bent altijd ongelooflijk sportief geweest?

“Ik ben gestart met voetballen in Ledegem waar ik ben opgegroeid, daarna volgden lopen en fitness en judo. In die laatste sport heb ik wel mooie resultaten behaald op nationale en internationale tornooien en met de nationale ploeg. Ik heb judo beoefend tot ik 23 was en vanaf 2016 ben ik gestart met CrossFit. Ik leerde die sport kennen in een CrossFitclub in Kortrijk, waar ik nog regelmatig over de vloer kom.”

Jelle Hoste in actie. © gf

Je traint heel veel. Is dat te combineren met je job?

“Ik ben senior IT consultant bij Delaware en dat valt goed te combineren. Mijn bazen vroegen zelf of ik het niet rustiger aan moest doen op het werk in functie van het komende WK. Ik werkte de laatste tijd halftijds zodat ik meer aandacht kon besteden aan mijn training, slaappatroon en voeding. En Delaware heeft zelfs beslist dat ze me sponsoren op dit WK. Het is echt een superbedrijf en ik kan hen niet genoeg bedanken hiervoor.”

Valt al dit trainen te combineren met een privéleven?

“Mijn vriendin kent mij al van de tijd dat ik aan topsport judo deed, ze is dus al wat gewoon. Een ander voordeel is dat ze zelf CrossFit beoefent, dat scheelt ook al veel. Ze begrijpt mij en steunt mij 100 procent, daar kan ik maar heel dankbaar voor zijn.”

Hoe raakt een CrossFitter op een WK?

“Er werd opnieuw gekozen voor het moeilijkste format: wedstrijden die leiden naar een kwartfinale en een halve finale die uiteindelijk toegang geeft tot het WK. In 2019 was het gewoon dat de beste van ieder land naar het WK mocht, maar dan kreeg je soms vreemde toestanden te zien. Het is beter zoals het nu wordt georganiseerd. Op het EK in Berlijn waren er 60 deelnemers en mochten er 11 door naar het WK. Ik eindigde uiteindelijk vierde.”

Kun je wereldkampioen worden?

“Dat zal moeilijk worden, want CrossFit bestaat nog maar tien jaar bij ons. Mijn doel is om op vrijdag en zaterdag niet bij de afvallers te zijn en dus de finale te betwisten. En om één event te winnen.”

