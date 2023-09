Jelle Callens is ‘Raddest Skater’ op EK freestyle skateboarden: “Op skateboard kan ik helemaal mezelf zijn”

Begin augustus nam Jelle Callens deel aan het Europees kampioenschap freestyle skateboarden in het Duitse Brandenburg an der Havel. Daar won hij de prijs voor ‘Raddest Skater’ van het tornooi. “Skaten is vrijheid, vriendschap en helemaal jezelf kunnen zijn, zonder regels.”

“Skaten is voor mij begonnen toen ik 17 jaar was. Voordien had ik wel al eens een board vastgenomen, maar ik had geen flauw benul wat je daar eigenlijk allemaal mee kon doen”, vertelt Jelle Callens (23), die uit Roeselare afkomstig is, maar sinds drie jaar in Izegem woont en er bij Febelco werkt als magazijnier. “De voornaamste reden waarom ik mij erin ben gaan verdiepen is omdat ik mij nergens kon plaatsen in de hedendaagse moderne sporten. Ik kon mij nooit neerleggen bij de vraag ‘Waarom heeft elke sport zoveel regels?’.”

Kunst en expressie

Skateboarden en vooral freestyle skateboarden heeft dat allemaal niet. “Skaten is een vorm van kunst en expressie en dat zal je ook al vlug merken”, weet Jelle. “Het is de enige plek waar je mensen van verschillende komaf zal zien samenkomen zonder beoordeeld te worden. Puur door die ene gedeelde passie van een stuk hout met vier wielen”, knipoogt Jelle.

“Toen ik zelf begon, waren er nog niet zoveel skateparken als nu. Ik oefende vooral op straat, en zo heb ik ook heel wat mensen leren kennen. Leuke ontmoetingen, maar soms ook minder leuke. Ik leerde er vrienden voor het leven kennen. Als ik skateboard, kan ik alles aan. Ik kan plezier hebben, maar ook stoom afblazen. Ongeacht hoe ik mij voel, ik kan altijd wel skaten en het allerbelangrijkste: ik kan gewoon mezelf zijn.”

“Ik kan me in geen enkele moderne sport vinden, er zijn te veel regels”

“Vroeger ging ik meestal niet verder dan mijn eigen buurt. Met de tijd is dat zich gaan beginnen uitbreiden en zo heb ik op eigen wijze andere steden en heel ons land leren kennen. Sinds een jaar of twee ben ik zelf de grenzen nog meer gaan verleggen, en heb ik al mooie delen van onze buurlanden mogen zien.”

Jelle in actie. © gf

“Meestal kan je mij wel terugvinden op het skatepark in Roeselare, dat TRAX heet. Van alle lokale skateparken heeft dat met de mensen mijn hart gestolen, want op TRAX skate je nooit alleen.”

Jelle had nooit gedacht ook maar iets te kunnen winnen op het EK Freestyle Skateboarden. “De competitie is bikkelhard. Ik heb daar dingen meegemaakt die ik nog nooit had gezien. Dit was mijn tweede jaar dat ik meedeed, vooral voor het plezier en om al mijn internationale vrienden terug te zien. Velen onder hen zie ik maar een keer per jaar en een samenkomst en wedstrijd zoals dit is al een grote win op zich.”

Jaren tachtig

“Om heel eerlijk te zijn, betekent dit veel meer dan gewoon een eerste plaats. Rad in onze sport en cultuur staat voor een grotere vorm van ‘cool’. Het deed iets met me toen mijn naam werd afgeroepen. De voornaamste reden daarvoor is ook omdat ik eigenlijk zelf niet zo traditioneel freestyle skate maar eigenlijk meer neig naar het street style skaten uit de jaren tachtig.”

“Mijn persoonlijke doel is kijken hoe ver ik mezelf en waarvoor ik sta kan drijven. Dit puur omdat ik meer en meer begin te merken dat skateboarden in het algemeen zich aan het vormen is naar een moderne sport. Is dat slecht? Neen, want het is super dat meer en meer mensen hun weg en geluk vinden ernaartoe. Toch vind ik dat het wel essentieel blijft dat mensen niet mogen vergeten dat skaten draait om plezier hebben en jezelf zijn. Anders begin ik mij de vraag te stellen, wat is het nut dat je het doet?”