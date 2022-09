Jeffrey Sanders maakt zijn debuut in mythische Ironman in Hawaï: “Zo’n kans krijg je maar één keer”

Hij voetbalde bij Eernegem, maar maakt zich nu op zijn 27ste verdienstelijk als triatleet. Jeffrey Sanders staat komende week aan de start van het WK Ironman op Hawaï. “Een kans die je maar een keer in je leven krijgt.”

Sanders peelde bij de jeugd van Eernegem, maar maakte ook een uitstapje naar KM Torhout. “Ik heb zelfs nog getest bij Club Brugge, maar uiteindelijk ben ik teruggekeerd naar Eernegem, waar ik het tot in de eerste ploeg schopte. Alleen kon ik door mijn werk als bewakingsagent in Zeebrugge niet meer naar de avondtrainingen gaan en ben ik gestopt. Zo ben ik in de triatlonsport beland. Ik heb onregelmatige werkuren. Voor een hobby als triatlon is dat interessant, want ik heb altijd een vrij moment in de dag en kan kiezen wanneer ik train.”

Sanders kwam in 2016 met triatlon in aanraking via zijn werk in Zeebrugge. “Collega’s vroegen of ik in trio aan de Haventriatlon wilde deelnemen. Ik was de fietser. Meteen erna nam ik aan mijn eerste kwarttriatlon deel. Daarna volgden een halve en niet veel later mijn eerste volledige Ironman, in Maastricht. Die afstand ligt me beter. Hoe langer er gefietst moet worden, hoe beter voor mij.”

Sanders kwalificeerde zich vorig jaar in Frankfurt. “Een slot voor Hawaï was niet meteen het doel, want het was nog altijd pas mijn tweede volledige triatlon. Ik had dus niet verwacht dat ik me zou kunnen plaatsen. Ik trok met drie vrienden voor een weekend naar Frankfurt en we zouden alle vier de finish proberen te bereiken. Het was een geslaagd weekend. Mijn beste wedstrijd tot nu toe.”

Nu, ruim een jaar later, start Sanders in het WK Ironman op Hawaï. “Ik heb drukke trainingsweken achter de rug. Mijn volledig seizoen staat in het teken van deze wedstrijd. Ik train heel veel indoor om de warmte gewoon te worden. De jongste weken zat ik ook vaak in de sauna. Alle beetjes helpen zeker? Neen, bang ben ik niet van de omstandigheden, maar ik wil wel eens weten wat het is. Ik hoorde al veel verhalen. Ik ben echt heel nieuwsgierig.”

Sanders is duidelijk: zijn voornaamste doel is deftig de finish bereiken.

“Dit is zo’n kans die je maar een keer in je leven krijgt voor mij. Dan wil je dat op een normale manier beleven, zonder tijdens de marathon te moeten wandelen. Maar natuurlijk zit ik als gedreven triatleet ook met een bepaalde tijd in mijn achterhoofd. Dat aspect komt echter op de tweede plaats. Zoiets hangt namelijk af van de vorm van de dag en de manier waarop mijn lichaam met de omstandigheden zal omgaan. Als ik de warmte niet goed blijk te verdragen, zal finishen prioriteit zijn.”

Coach Jesse

Sanders, die voor zijn materiaal wordt ondersteund door de Beernemse fietsenwinkel A Bloc, wordt getraind door een naar Vlaams-Brabant uitgeweken Oost-Vlaming: Jesse Van Nieuwenhuyse. “Via mijn gewezen vriendin, die door hem begeleid werd, leerde ik hem kennen. Zij was heel tevreden over hem en intussen is onze samenwerking aan zijn tweede jaar bezig. Onder Jesse heb ik heel veel progressie geboekt. In 2021 heb ik schitterende tijden gelopen, tijden waarvan ik nooit gedacht had dat ik ze kon lopen. Hij schrijft veel en zware trainingen voor, maar ik kan die aan. Zijn trainingsmethode werkt voor mij. De resultaten zijn ernaar. Het is een goeie match tussen ons.”