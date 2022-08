Jeffrey Sanders aan de start van 111-triatlon in Jabbeke: “Voorbereiding op Ironman in Hawaï”

Jeffrey Sanders genoot als doelman van KM Torhout en SK Eernegem interesse van Club Brugge maar heeft ondertussen om beroepsredenen voor triatlon gekozen. Zondag 7 augustus neemt hij deel aan de 111 in Jabbeke om dan in oktober zijn grootste uitdaging aan te gaan: de Ironman in Hawaï.

Zondag heeft in en rond het Klein Strand in Jabbeke voor de vierde keer de 111-triatlon plaats. Jeffrey Sanders (27) uit Eernegem is bewakingsagent in de haven van Zeebrugge en heeft een zelfstandig bijberoep: sportmassages bij atleten. Hij deed reeds alle edities van de 111 mee. “Het is een eerste prikkel. Zien of de benen meewillen na toch wel zes weken aan een hoge intensiviteit, met minstens twee trainingen per dag of gemiddeld tot 22 uren per week”, vertelt hij. “De race vindt plaats op wegen die ik bijzonder goed ken. Mijn pa is van Jabbeke en er woont veel familie. Het wordt een halve thuismatch. Dat maakt het plezant.”

Jeffrey is momenteel niet aan een club verbonden. Hij heeft enkele trouwe sponsors en begon met zijn sport in de Haventriatlon in Zeebrugge. “Dat was met het werk en ik mocht fietsen. Een meevaller en zo deed ik nadien mijn eerste individuele wedstrijd. Stelselmatig werden de afstanden groter en presteerde ik beter. De resultaten kwamen er en zo geraakte ik er als het ware aan verslaafd.”

Wennen aan hitte

In zijn eerste jaar als triatleet was er al de lange afstand in Maastricht. Vorig jaar in Frankfurt tijdens het EK werd Jeffrey in 9u45’ zevende in zijn leeftijdsgroep. Dit gaf hem startrecht voor de Ironman in Hawaï, in oktober. Vooraf doet hij nog mee aan de halve triatlon van Menen waar hij in aanloop naar Kona voor het vertrouwen een goede prestatie wil neerzetten. “Ik ben zeer blij dat ik die prestigieuze wedstrijd op Hawaï mag doen. Once in a liftetime maak je zoiets mee. We gaan daar volop van genieten. We vertrekken een goede twee weken voordien, om te acclimatiseren en aan te passen. In samenspraak met mijn coach Jesse Van Nieuwenhuyse ga ik nu tweemaal per week na een zware training ook in de sauna. Om die hitte gewend te worden. Het zijn kleine middeltjes die misschien het verschil kunnen maken”, besluit Jeffrey Sanders. (ACR)