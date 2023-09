Jeffrey Dewulf (32) uit Jabbeke is Belgisch kampioen motorcross na zwaar blessureleed: “Nationale titel is opsteker”

Hoewel hij al tijdens de vorige manche in Zegelsem zo goed als zegezeker was, kroonde Jeffrey Dewulf zich in het weekend van 16 oktober in het Vlaams-Brabantse Pamel tot Belgisch kampioen bij de Internationalen 500. Voor de 32-jarige Jabbekenaar is die nationale titel een ferme opsteker nadat hij zich in 2021 zwaar blesseerde aan de schouder en lang moest revalideren.

Jeffrey Dewulf startte in een tiental wedstrijden die meetelden voor het Belgisch kampioenschap. Telkens slaagde hij erin vooraan te eindigen. “Omdat ik het hele jaar door consistent wist te rijden, was ik in Zegelsem eigenlijk al zegezeker. Langzaamaan kon ik mijn voorsprong opbouwen, al had ik ook een beetje geluk omdat een andere wedstrijd met een van onze manches samenviel. Daardoor kon een van mijn dichtste concurrenten eens niet deelnemen, wat me extra voorsprong opleverde. Maar telkens als we compleet waren, met Jens Getteman in het bijzonder, konden we een leuke strijd leveren”, vertelt Jeffrey Dewulf.

Lange revalidatie

De 32-jarige Jeffrey Dewulf combineert zijn hobby met de zaak waarin hij samen met zijn vader en broer werkt. “Met carrosserie Aernoudt hebben we een drukke zaak, waardoor mijn agenda meestal tjokvol zit”, lacht de Jabbekenaar. “Maar ik doe het graag en ben vooral blij dat ik blessurevrij kon rijden. In 2021, net toen de coronaregels soepeler werden, kwam ik op training zwaar ten val met een schouderblessure tot gevolg. Ik moest zes maanden lang revalideren en van ver terugkomen. Vanwege de ernst van mijn blessure heb ik overwogen om te stoppen en wilde ik mijn materiaal verkopen. Maar het kriebelde al snel opnieuw en de mensen die mijn revalidatie begeleidden, gaven me snel goede moed”, gaat de kersverse kampioen verder.

“Vanwege de ernst van mijn blessure heb ik overwogen om te stoppen”

Vorig jaar haalde Jeffrey Dewulf moeilijk zijn niveau van weleer, maar vorige winter kon hij aan een sterke voorbereiding werken.

Toekomst

“Al voor het seizoen voelde ik dat het goed zat. Ik ben blij dat ik dit kon verderzetten en de titel kon grijpen. Wat ik volgend jaar ga doen, is nog een groot vraagteken. Als het aan mezelf ligt, ga ik door. Maar ik ben ondertussen 32, mijn vader volgt en helpt me overal en bovendien combineren we dat met een drukke zaak. Ook met mijn trouwe sponsors KTM België en Motorshop Desmet moet ik samenzitten om de toekomst te bekijken”, besluit Jeffrey Dewulf. (Arno Van Haverbeke)