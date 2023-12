JC Koksijde is kampioen in Heren 1 van de Callant Cup

De Callant Cup is een interclubcompetitie waarin de Vlaamse judoclubs per ploeg het tegen elkaar opnemen. Judoclub Koksijde greep de titel in de hoogste afdeling bij de heren. De Callant Cup had plaats in de Gentse Topsporthal en is voor heel wat judoclubs hét event van het jaar. “Je neemt er immers als ploeg aan deel, terwijl veel judotornooien individueel zijn. Voor ons vormt dit misschien wel het grootste tornooi in eigen land”, opent Jelle Cambier, voorzitter, trainer en jeugdverantwoordelijke bij de judoclub uit Koksijde. Zijn club verloor vorig jaar van JC Hamme en moest zich tevreden stellen met een tweede plaats. Dit keer lukte het wel om de Oost-Vlaamse club van de mat te vegen. Koksijde 2 was tijdens de Callant Cup dan weer goed voor een vierde stek in afdeling 2. “In die reeks kozen we opnieuw voor jongere judoka’s met minder wedstrijdervaring. Onze zogenaamde reserveploeg deed het verrassend goed, want vorig jaar eindigden we als voorlaatste. Nu kwamen ze een punt te kort om als derde te eindigen.”

Niveau omhoog

De voorbije jaren is JC Koksijde de jonge leeftijdsgroep aan het heropbouwen, met resultaat. “Daarnaast hebben we gasten die sterk zijn en tot de betere judoka’s in ons land behoren, en zij die met de regionale trainingen meedoen. Zij staan samen op de tatami, wat het niveau van de nieuwelingen de hoogte in jaagt.” Begin november op het BK voor gemengde teams voor senioren in Tielt behaalde JC Koksijde overigens goud. Individueel was er ook een nationale titel voor Aslanbek Kagermanov (-81 kg). (ACR)