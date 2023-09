Jaylinn Ramon (14) wint BK boogschieten bij scholieren

Jaylinn Ramon uit Woesten werd afgelopen weekend Belgisch kampioen boogschieten bij de scholieren. Een knappe prestatie nadat ze eerder al tweede werd in het nationaal criterium. “Ik ben blij dat ik mijn voornaamste concurrenten heb kunnen kloppen”, glundert ze.

Het BK vond dit jaar plaats in Beringen. Een tachtigtal deelnemers streden er in de verschillende categorieën voor de titel van Belgisch kampioen. In totaal zijn er een veertigtal scholieren in België, waarvan de 23 beste schutters mochten deelnemen aan het BK. Jaylinn verzekerde haar plaats na haar sterke prestaties dit seizoen, onder andere in het nationaal criterium, waar ze tweede werd in de einduitslag. Ze mocht dus met gezonde ambitie aantreden in Beringen. “Het was een dag vol stress”, blikt Jaylinn terug. “Ik hoopte stiekem wel dat ik die Belgische titel zou kunnen binnenhalen, maar ik deed evenzeer mee voor het plezier.” Toen de einduitslag bekend raakte, drong het nog niet onmiddellijk door bij Jaylinn wat voor straffe prestatie ze had neergezet. “Ik kon het niet geloven. Alles werd eventjes stil rond me. Ik besefte niet dat het me gelukt was. Nu het ondertussen is doorgedrongen, geniet ik er wel van. Ik ben heel trots op mijn prestatie. En ik ben blij dat ik mijn voornaamste concurrenten nu ook heb kunnen kloppen”, glundert ze.

Kader besteld

De trui die Jaylinn kreeg bij haar titel, maakte de overwinning extra speciaal. “Ik heb zelfs in die trui geslapen”, lacht ze. “Ik heb ook al een kader besteld om die trui mooi in op te bergen. Die zal een heel mooi plekje krijgen thuis.” Als kersvers kampioen zal Jaylinn binnenkort ook aantreden in Beselare. “De Koning van Zuid-West-Vlaanderen is mijn eerste wedstrijd. Het zal speciaal worden om daar nu als Belgisch kampioen te mogen schieten.” Volgend jaar maakt Jaylinn de overstap naar de junioren. Ze hoopt verder te kunnen groeien in haar sport en zal ongetwijfeld één wedstrijd al aangekruist hebben voor volgend jaar. “Het Europees kampioenschap zal volgend jaar plaatsvinden in Boezinge, een thuiswedstrijd dus. Hopelijk kan ik daar een goede prestatie neerzetten.” (LR)