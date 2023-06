Jasper Sabbe won dit jaar al vier triatlons: “Ik hoop ooit eens op het podium van BK te staan”

2023 verloopt als een sprookje voor Jasper Sabbe. De 26-jarige triatleet uit Dadizele won al de triatlons in Tielt, Roeselare, Beernem en Kortrijk. “Maar mijn strafste prestatie was een vijfde plaats op het BK.”

Opmerkelijk: Jasper Sabbe heeft geen uitgebreid competitieverleden. “Buiten enkele loopwedstrijdjes als kind ben ik eigenlijk pas sinds mijn 18de in de triatlonsport beland”, vertelt de Dadizelenaar, beroepsmatig aan de slag als redder in het zwembad van Moorslede. “Mijn ouders zijn wel beiden sportief. Mijn vader is verzorger in de wielersport, terwijl mijn moeder actief is bij atletiekclub Dapalo. Als kind had ik dezelfde interesses als hen, maar zelf heb ik nooit gekoerst. In het middelbaar sportte ik zelfs een poos niet, omdat ik andere hobby’s had, zoals de Chiro.”

Debuut in Roeselare

“In het zesde middelbaar herontdekte ik de liefde voor de sport. Ik volgde toen een redderscursus in het zwembad en een leerkracht van mij, zelf triatleet, vroeg me of ik zin had om aan de triatlon van zijn club in Roeselare deel te nemen. Dat deed ik, op de fiets van mijn pa, en het viel nog goed mee ook. Enkele maanden later nam ik ook deel aan de triatlon van Izegem, waar ik me het jaar erna, in 2016, aansloot bij de plaatselijke triatlonclub van ITC.”

Sabbe, die in Dadizele met zijn vriendin Ines Seynhaeve samenwoont, vindt het leuk om zijn progressie sinds 2016 te bekijken. “Bij mijn eerste deelname aan de kwarttriatlon in Izegem eindigde ik ongeveer als 140ste, maar de top tien van toen zijn nu mijn concurrenten. Intussen heb ik die wedstrijd zelfs al eens op mijn palmares kunnen schrijven. Dat is een fijne vaststelling.” Sabbe, die in 2021 de overstap naar SMO-Scott maakte, werkt al sinds zijn tweede seizoen samen met Kurt Herreman. “Dat werkt goed. Ik kan zijn trainingsschema’s aan.”

“Dit weekend sluit ik mijn eerste deel van het seizoen af”

Ook opvallend: Sabbe werkt dit seizoen een heel druk wedstrijdprogramma af. “De meeste atleten pieken naar bepaalde wedstrijden, maar ik heb sinds begin mei al elk weekend aan de start van een triatlon gestaan. Dat werkt voor mij. Binnen de ploeg zijn ze daar nochtans niet zo’n voorstander van en ook mijn trainer was in het begin van dit jaar eerder terughoudend, maar kijk, die keuze is goed meegevallen. Ik kon al vier triatlons winnen en werd vijfde op het BK kwarttriatlon in Libramont. Die prestatie schat ik het hoogst in.”

Sabbe, vorig weekend vierde in Brugge, sluit zijn eerste seizoenshelft dit weekend af. “Met op zaterdag een GP-triatlon voor mijn Franse club en op zondag een wedstrijd in Kinrooi. Daarna zal ik even rusten. In augustus is er de triatlon in Lommel. Pas in september zal ik weer elk weekend aan de start van een wedstrijd verschijnen.”

Geen lange afstand

In de toekomst wil Sabbe blijven focussen op de korte afstand. “Een halve triatlon zou me normaal ook moeten liggen, maar ik stond al één keer aan de start van zo’n wedstrijd en dat vond ik niet zo leuk. Op de kwartafstand kom ik het best tot mijn recht en heb ik het meeste plezier. Het BK staat elk jaar met stip in mijn agenda aangeduid. Die vijfde plek is momenteel mijn beste resultaat. Aan winnen denk ik niet echt. Daarvoor zou alles moeten meezitten. Maar het podium zou wel ooit eens mogelijk moeten zijn.”