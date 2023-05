Jasper Sabbe wint tweede sprinttriatlon: “Talent op hoog niveau”

Na het zwemgedeelte in Meulebeke moesten de atleten van de sprinttriatlon afzakken naar Tielt voor het fiets- en loopgedeelte. De weergoden waren de organisatie niet goed gezind. Jasper Sabbe volgde zichzelf op als winnaar.

“Voor ons was het wat meer organiseren doordat het zwembad in Tielt niet meer bruikbaar is”, aldus penningmeester Davy Vaneeckhout. “Ik denk wel dat we erin geslaagd zijn om toch een goede oplossing te vinden met het zwemmen in Meulebeke. De regen was wel een beetje de spelbreker die naar het einde toe van het fietsen kwam opzetten. Het was dus niet zoals vorig jaar toen we een zomerse editie hadden. We hebben door het natte wegdek gelukkig geen ongevallen gehad. Het is normaal dat er wat minder volk is als er minder goed weer is. Ik denk dat we tevreden mogen zijn over het deelnemersveld, 77 individueel en 8 trio’s. De atleten die op het podium stonden zijn het jaar lang echte talenten op een hoog niveau. We zijn ook blij dat Devlin Derudder, die bij ons zijn loopbaan begon, mooi derde geworden is.”

Leuk in eigen stad

De 24-jarige Tieltenaar Devlin Derudder, leraar in het Tieltse VTI, glunderde: “In het zwemmen haalde ik een twaalfde tijd. Voor het fietsen liep ik voorbij mijn wissel en moest terugkeren. Heel snel vond ik een goede fietspartner in Lennert Cappan en zo konden we samen naar voor fietsen tot bij Jasper Sabbe. Dan draaide het goed rond en konden we mooi afstand nemen op de rest. Als tweede begon ik het loopgedeelte maar kon dat niet vasthouden omdat Viktor Benschop, die een heel goede loper is kwam opzetten. Ik ben heel blij met mijn derde plaats. Voor eigen volk is het altijd leuk goed te presteren en op het podium te staan. Nu richt ik mijn blik op het BK voor ploegen op 6 mei en dan 7 mei in Veurne.”

Vooraf werd Jasper Sabbe (25) uit Dadizele getipt als grote kanshebber. “Ik had de zesde tijd in het zwemmem samen met Milan Verschaeve. Eens op de fiets zat ik redelijk snel op kop en trok door. Daardoor sloeg ik een kloofje gedurende twee ronden. Toen kwam Lennert Cappan en Devlin Derudder mij gezelschap houden en werkten we de laatste ronden met drie af. In het lopen heb ik meteen een versnelling geplaatst zodat ik een gaatje had. Toen ik zag dat Viktor, toch wel een snelle loper, dichter kwam heb ik nog een tandje moeten bijsteken om voor de tweede maal te winnen in Tielt”, besluit Jasper Sabbe. (WD)