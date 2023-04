Jasper Sabbe volgt zichzelf op in de tweede Sprint Triatlon te Tielt

Voor de tweede maal organiseerde de Inofec Triatlonclub Tielt de sprinttriatlon in de Europastad. Die ging over 500 meter zwemmen, 21 kilometer fietsen en werd afgesloten met 5 kilometer lopen. Voor het zwemmen moest men wel uitwijken naar het zwembad in Meulebeke. Het werd een natte editie.

De 25-jarige Jasper Sabbe uit Dadizele kende geen al te goede zwembeurt maar in het fietsen kwam hij heel snel aan de leiding. Het tweetal Viktor Benschop en Devlin Derudder volgden op korte afstand. Viktor Benschop is een heel goede loper en dat merkte de leider. Hij haalde daarom alles uit de kast en won voor de tweede maal in Tielt. De Tieltenaar Devlin Derudder moest voor de tweede plaats zijn vriend Viktor Benschop laten voorgaan.

[WD]