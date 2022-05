Jasper Sabbe en Katrien Maes winnen kwarttriatlon in Izegem

Jasper Sabbe uit Dadizele heeft in Izegem de kwarttriatlon op zijn naam geschreven, een wedstrijd in aanloop naar het Belgisch kampioenschap voor de jeugd dat later die dag plaatshad. Bij de vrouwen ging de zege naar Katrien Maes.

“Vandaag heb ik de mooiste overwinning van mijn carrière behaald”, klinkt Jasper emotioneel als winnaar bij de mannen. “Ik was erop gebrand de winst te pakken om deze te kunnen opdragen aan Kasper Lagae, die twee jaar geleden overleed en altijd graag eens in Izegem wilde winnen. Ik heb dat nu in zijn plaats kunnen doen.”

Ongunstige stroming

Jasper had bewust in het spoor van Joachim Wera als tweede de 1500 meter zwemmen afgelegd, omwille van een ongunstige stroming. “Vanaf de start van het fietsen heb ik de leiding genomen en er voluit voor gegaan. Ik legde de 41 kilometer per fiets grotendeels alleen af. Pas aan kilometerpaal 34 kreeg ik het gezelschap van Rob Carmans en Sven Vandenbroucke.”

Sabbe kende een goede wissel en begon zo als leider aan het looponderdeel met een rode band in het haar en in zijn hand de groene haarband van zijn overleden kompaan. “Onder de vele aanmoedigingen en met ‘De Phil’ in gedachten kon ik mijn eerste plaats behouden.”

“De finish was voor mij echt een kippenvelmoment.” Jasper greep zijn eerste winst op de kwartafstand en finishte in 1u55’14” voor Toon Mariën en Rob Carmans. Hun ICT-ploeggenoot Milan Verschaeve eindigde als tweede provinciegenoot op de zesde stek.

Blauwalgen

Normaal gezien wordt de triatlon in Izegem georganiseerd op O.L.V Hemelvaart, 15 augustus. Dan wordt het kanaal echter vaak geplaagd door blauwalgen. Al enkele jaren kon er hierdoor niet worden gezwommen. De Izegemse Triatlon Club besliste als organisator om het evenement te verplaatsen naar O.L.H. Hemelvaart, zo’n vier maanden eerder.

Bij de vrouwen ging de winst er naar Katrien Maes, ook lid van de Izegemse Triatlon Club en vorig weekend nog goed voor zilver op het BK Sprint in Libramont. De Oost-Vlaamse ging bijna van start tot aankomst overtuigend aan de leiding en won voor de thuistriatleet Linde Herman. Bieke Trenson uit Knokke-Heist werd derde.

