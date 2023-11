Jason uit Pittem doet mee aan spektakelshow in Duitsland, amper 8 weken nadat hij 2 nieuwe heupen kreeg: “Was race tegen de klok”

Jason Van Daele uit Pittem en Birgen Beernaert uit Lichtervelde werden in 2019 wereldvermaard, in de niche van de zijspanmotoren althans. Ze werden het eerste duo dat een backflip kon landen met een zijspan. Een kunstje dat ze sinds kort terug met de wereld kunnen delen, onder andere op de spektakelshow Night of Freestyle in Duitsland. Het werd een ware race tegen de klok om klaar te geraken voor die show, want nog geen acht weken geleden moest Jason twee nieuwe heupen krijgen.

Jason Van Daele is in het dagelijkse leven een dakwerker, maar in zijn vrije tijd zoekt hij de grenzen van het mogelijke op met zijn zijspanmotor. Zo vormde hij als bestuurder, samen met zijn crosskompaan Birgen Beernaert uit Lichtervelde, het eerste duo ter wereld die een backflip, of achterwaartse salto, kon landen met een zijspan.

Dat was in juni 2019, toen de twee amper begonnen waren met hun zijspanavontuur. Veel shows konden ze toen niet doen door een elleboogblessure en de daaropvolgende covidcrisis, maar nu staat de agenda goed volgepland met allerlei stuntshows. Zo performden de twee afgelopen weekend in het Duitse Hannover in de show Night of Freestyle. Dat is een drie uur durende spektakelshow waarbij haast alle registers worden opengetrokken: mountainbikes, motocross, acrobatie… En dus ook zijspancross.

Twee nieuwe heupen

Jason wist zijn kunstje van 2019 opnieuw te herhalen met zijn kameraad Birgen, al was de spanning deze keer waarschijnlijk nog wat meer te snijden. Nog geen acht weken geleden werd Jason geopereerd, waardoor hij twee nieuwe heupen heeft: “Birgen en ik vroegen ons eigenlijk allebei af of we het wel gingen doen. Het was echt een race tegen de klok, maar het is ons zaterdag toch wel goed gelukt om de backflip uit te voeren. Voor deze eerste show gingen we voor een makkelijke sprong, maar voor de volgende gaan we er nog wat extra’s aan toevoegen.”

“Ik kreeg acht weken geleden twee nieuwe heupen. Het was echt een race tegen de klok om op tijd klaar te zijn.”

De twee doen namelijk nog mee met verschillende shows van Night of Freestyle in Duitsland. Zo trekken ze volgende maand naar München en staan ook Hamburg en Maagdenburg op de planning. “Ik ben ook actief in de zijspancross en het kost wel wat geld om m’n zijspan te onderhouden. Het is dus wel leuk om een extra bron van inkomst te hebben met de shows. We hebben ook een team van zo’n 10 personen mee om alles te ondersteunen.”