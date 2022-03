Jarne Duyck geniet na van Belgische judotitel: “Om goed te presteren, moet je technisch heel sterk zijn”

Judoclub Kawaishi met Geert Bossu als coach is al jaren een van de beste clubs in Vlaanderen. Dat vertaalt zich ook in het aantal medailles dat behaald wordt op de diverse kampioenschappen en tornooien. Op de nationale kampioenschappen in Tielt behaalden twee Ingelmunsterse judoka’s goud: Jarne Duyck (U21 -81kg) en Thomas Van Hecke (U18 -73 kg), die in laatste instantie door corona forfait moest geven voor dit interview.

Voor de 19-jarige Jarne Duyck uit de Gentstraat in Ingelmunster was dit zijn zesde nationale medaille. “Ik ben met judo begonnen op 4-jarige leeftijd en sindsdien ben ik er nooit mee gestopt”, aldus de student bio-ingenieur aan de Kulak. “Ik vind judo een heel toffe, maar fysieke sport die heel zwaar is. Om goed te presteren, moet je technisch heel sterk zijn, maar dat krijg je alleen door heel veel te trainen. Leuk aan de sport is ook dat de judoka’s respect tonen voor hun tegenstander.”

Succestrainer

“Mijn medailleoogst? In mijn nog prille loopbaan oogstte ik al acht provinciale titels en vijf Belgische gouden medailles in verschillende categorieën. Ook internationaal wist ik al heel wat binnen te halen. Momenteel vecht ik in de categorie -81 kg en daarin ben ik al aan mijn tweede gouden medaille toe.”

“Of ik een verklaring heb voor mijn succesvolle carrière? Mijn succes heb ik op de eerste plaats te danken aan de steun die ik ontvang van mijn toptrainer, gekoppeld aan heel veel inzet. Ook mijn linkse manier van vechten heeft daar heel veel mee te maken.”

Ambitie

“Of ik ooit professioneel judoka wil worden? Voorlopig blijft het voor mij een toffe hobby waar ik veel voor over heb. Eind maart mag ik voor de eerste keer deelnemen aan een manche van de Europa Cup, in het Portugese Coïmbra. Het gaat om een tornooi met veel uitstraling en daar wil ik echt goed zijn. Toch denk ik er niet aan ooit een professionele judocarrière uit te bouwen om de eenvoudige reden dat je van judo niet kunt leven. Eigenlijk wil ik er blijven mee doorgaan tot de Olympische Spelen in 2028. Ik hoop dan te kunnen deelnemen in Los Angeles.” (CLY)