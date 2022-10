Jari Carpentier vliegt dertig uur voor Crocodile Trophy

Acht etappes van meer dan 100 km en 2.000 hoogtemeters met de mountainbike door de Australische outback. Dat is in een notendop de Crocodile Trophy. Een van de deelnemers dit jaar is Jari Carpentier (24) uit Sint-Juliaan, die al sinds 2020 verlangt naar dit avontuur.

De Crocodile Tophy vindt plaats van 4 tot 12 november in Queensland, een staat in het noordoosten van Australië. “We vertrekken vanuit Cairns voor een proloog, dan zijn er zes langere etappes van 100 à 110 kilometer, met 2.000 à 3.000 hoogtemeters. De laatste dag is een tijdrit van 35 km naar een verzamelpunt en vandaaruit vertrekken we naar Port Douglas om allemaal samen aan te komen”, vertelt Jari Carpentier, die op de Brugseweg woont met zijn kersverse vrouw Chloë Lajoie.

Triatlon

Jari moest wel veel geduld hebben om zijn droom in vervulling te zien gaan. “Ik heb me al ingeschreven in maart 2020, maar toen kwam corona en ging heel Australië op slot. Ook in 2021 werd het event geannuleerd. Nu zijn we 2022 en kan het eindelijk doorgaan”, vertelt Jari, die ondertussen wel andere sportieve wegen is ingeslagen. “Van mijn vijftiende tot vorig jaar heb ik gekoerst. Ik vond het tijd voor iets anders. Eerst dacht ik aan voetbal omdat ik vroeger altijd gevoetbald heb in Langemark, maar vorig jaar nam ik voor het eerst deel aan de triatlon van Menen. Dat beviel me en zo heb ik de overstap gemaakt naar de triatlonwereld. Dit seizoen heb ik al deelgenomen aan een halve Iron Man.”

Dat belet Jari niet om in Australië toch voor een goed resultaat te gaan. “Ik maakte een tijdje geleden de overstap van de triatlonfiets naar de mountainbike, zodat ik nog een volledig maand had om me voor te bereiden. De conditie is er. Het is gewoon nog proberen te pieken. Of ik kan winnen? In 2020 had ik misschien nog kans omdat ik toen nog coureur was. Nu is eindwinst niet realistisch omdat ik niet de lichtste ben. 82 kilo is relatief zwaar als je kijkt naar de hoogtemeters van bepaalde etappes. Ik wil er wel de vlakkere etappes uitpikken om mee te doen voor etappewinst.”

Het wordt om te beginnen al een heel avontuur om aan de andere kant van de wereld te geraken. “Het is dertig uur vliegen. Ik vertrek op donderdag 27 oktober om enkele dagen te wennen aan de jetlag en het tijdverschil van acht uur. Het is ook niet goedkoop, want sinds mijn inschrijving in 2020 zijn de vliegprijzen gestegen van 800 euro naar 1.750 euro. Dus je mag rekenen op een budget van 5.500 à 6.000 euro. Ik heb het ook wel moeilijk om drie weken van huis weg te zijn, aangezien we amper drie maanden getrouwd zijn”, zegt Jari die wel drie weken zijn fietswinkel Jari’s Bikeshop sluit en vakantie kreeg van zijn werkgever K-Construction.

Dat hij ook dwars door de prachtige Australische natuur fietst, is voor Jari bijkomstig. “Ik doe het voor het avontuur, maar de natuur is ook magnifiek. De GoPro gaat alvast mee. Ik zag al een foto van renners die door een rivier moesten waar langs weerskanten twee krokodillen lagen te wachten. Maar ik heb me laten vertellen dat de krokodillen je gerust laten als je gewoon doorrijdt. Het geestige is ook dat we tijdens de wedstrijd overnachten in tenten die op de aankomstplek van de etappe gezet worden door de organisatie, met alles erop en eraan.”

Iron Man van Hawaï

Voorlopig is de honger naar avontuur bij Jari echter nog niet gestild. “Als ik blessurevrij blijf, zou ik volgend jaar een volledige Iron Man willen doen. De ultieme droom voor iedere triatleet is natuurlijk de Iron Man van Hawaï, maar dat is ook heel duur. Ik zal eerst een beetje moeten sparen”, knipoogt Jari.