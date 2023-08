Jan en Marie Coppens zijn goed voor brons op het EK tornado: “Met reserveboot van olympiër Sebbe Godefroid”

In het zeilen heeft Jan Coppens uit Knokke-Heist samen met zijn dochter Marie een bronzen medaille behaald in de gemengde categorie in de tornadoklasse op het EK op het Achenmeer in Oostenrijk.

De tornado waar vader en dochter mee varen is een reserveboot van olympiër Sébastien Sebbe Godefroid. “Dankzij sponsor Peter Verhelst van McDonald’s hebben wij die boot kunnen overkopen”, opent Jan Coppens (57). Met Marie (24), die in Antwerpen studeert en woont, eindigde hij op het EK 13de algemeen en 3de gemengd. “Een top vijf algemeen is voor ons iets te hoog gegrepen. Als je na die topzeilers – perfectionisten met nieuw materiaal – kan eindigen of eens voor hen een boei kan passeren geeft dit wel veel voldoening. Plus het feit dat ik met mijn kinderen kan zeilen, maakt het nog mooier. Dat is iets unieks, zeker op dat niveau.”

Vertrouwen

Jan voer reeds jaren op verschillende boten, zij het competitief in een circuit aan de Belgische kust en op plaatsen in Europa. De dochters Emma en Marie volgden. “Onze hobby bestaat ondertussen dertig jaar. Lokaal deden we reeds wedstrijden samen. Voor Marie was het een eerste keer iets groots als een Europees kampioenschap.” Ze blikt alvast terug op een schitterende ervaring. “We moeten goed kunnen wedstrijdzeilen. Papa stuurt en hanteert het grote zeil. Ik doe bij wijze van spreken de rest. Zo hebben we elk een functie op de boot, moeten we elkaar perfect vertrouwen, kijken wat er rond ons gebeurt, constant met elkaar afstemmen en continu anticiperen.”

De familie Coppens is lid van de Royal Belgian Sailing Club die enorm veel investeert in de jeugd. “Het is dankzij de goede jeugdwerking dat Marie op haar achtste met zeilen begon. De meeste ervaren zeilers uit ons land komen ook uit onze club. Men begeleidt er de jongeren tot op een olympisch niveau.”

WK met Emma

Jan heeft de ambitie om elk jaar aan een kampioenschap mee te doen. Met dochter Emma trekt hij binnenkort naar het WK tornado, in Dervio aan het Comomeer, vanaf 18 augustus. “Ook daar proberen we naar een plaats bij de eerste tien te zeilen”, besluit hij. (ACR)