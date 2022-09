Jan De Maesschalck: “De cirkel is rond”

Volgende week donderdag wordt een belangrijke dag voor Jan De Maesschalck (52). De triatleet uit Knokke-Heist staan dan immers aan de start van het wereldkampioenschap Ironman op het paradijselijke eiland Hawaï, de meest prestigieuze triatlon ter wereld.

Op zijn bucketlist had hij geschreven dat hij voor zijn 50ste aan de Ironman van Hawaï wilde deelnemen, maar door corona heeft het iets langer geduurd dan verwacht. Volgende donderdag staat Jan De Maesschalck (52) echter wel aan de start van de meest mythische triatlon ter wereld. “De cirkel is rond.”

De Maesschalck heeft een rijk verleden als sporter. 45 jaar lang was hij actief als voetballer en ook in taekwondo bereikte hij de top, met tal van Belgische titels, verre van onaardig. Als dertiger ontdekte hij ook zijn liefde voor de triatlonsport. “Dat gebeurde heel toevallig”, vertelt de Knokse ingenieur bouwkunde en zaakvoerder van een bouwfirma. “In de middelbare school heb ik altijd samen met Luc Van Lierde op sportkot gezeten. We zijn dus klasgenoten geweest. Toen al beoefende hij de triatlonsport op het allerhoogste niveau (en won hij onder meer twee keer het prestigieuze WK Ironman op Hawaï, red.), een discipline die in ons land toen nog niet zo bekend was. Maar op een bepaald moment, enkele jaren later, ben ik Luc nog eens tegengekomen, op de Zwintriatlon in Knokke. Ik nam deel en hij ook. We zijn aan de praat geraakt en hebben daarna contact gehouden. Luc zei: ‘Jan, jij kan dit ook.’ Zo heb ik op mijn 35ste mijn eerste volledige Ironman gedaan. Nu zijn we vele jaren later en heb ik er al veertien op mijn lijstje staan. Hawaï stond altijd al op mijn bucketlist. Ik wilde voor mijn 50ste verjaardag graag aan die wedstrijd deelnemen. Als corona er niet was geweest, zou het zelfs gelukt zijn. Maar kijk, nu is het iets later geworden. Ik kan er best wel mee leven.”

15de volledige triatlon

Hawaï wordt voor De Maesschalck zijn 15de triatlon op de volledige afstand. “En daar zal het voorlopig bij blijven”, geeft de Knokkenaar aan. “Ik vind dit een mooi aantal om mee af te sluiten. Ik heb geen ambitie om er nog tien bij te doen. De cirkel is rond en als ik die cirkel op Hawaï kan afsluiten, is dat gewoon heel erg mooi. Ik heb maar één doel: genieten van mijn wedstrijd. Natuurlijk ben ik goed voorbereid, maar ik ga met een totaal andere insteek dan andere debutanten in Hawaï. Een toptijd hoeft voor mij niet. Ik heb een bepaalde tijd in mijn hoofd, en we zullen daar ter plaatse wel zien of die haalbaar is. Ik bekijk elke wedstrijd anders. Pas tijdens een triatlon kan je zien hoe je lichaam functioneert. Je weet al vlug of het een heel goeie wedstrijd of het allemaal net iets minder vlot gaat. Hawaï is dan ook nog eens heel apart. De enige triatlon ook waarvoor je je moet kwalificeren. Ik wil met een glimlach over de streep komen en kunnen zeggen: yes!”, besluit De Maesschalck, die dit weekend met zijn vrouw en zoon naar Hawaï afreist. “Na de wedstrijd blijven we nog tien dagen ter plaatse om er iets leuks van te maken en dat prachtige eiland te verkennen. Heerlijke vooruitzichten!”

