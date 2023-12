Jan Beernaert stopt na ruim twintig jaar als coach bij De Straffe Boog

Jan Beernaert was destijds de gangmaker om in de Brugse regio ook blinden en slechtzienden te laten boogschieten. Daarom richtte hij de club De Straffe Boog op. Na ruim twee decennia houdt hij er als coach en hoofdmentor mee op en zoekt hij een opvolger, die zijn boeiende taak wil overnemen.

Jan Beernaert (67) gaf in het Brugse Sint-Rafaëlinstituut les aan blinden en slechtzienden en kwam eind de jaren 90 als een fervent boogschutter op het idee om ook hen wegwijs te maken in deze schietsport, op de zolder van de school. Begin januari 2003 werd boogschuttersclub De Straffe Boog officieel boven de doopvont gehouden. Na een tussenstap in het Sint-Leocollege verhuisde men in 2013 naar de huidige locatie, in de Philharmonie langs de Baron Ruzettelaan in Assebroek, waar nu zo’n twaalf leden aan boogschieten doen.

Wereldkampioen

Onder hen Ruben Vanhollebeke en zijn vrouw Kathleen Meurrens. “Jan is de man die mij heeft leren schieten”, vertelt de tweevoudige wereldkampioen. “Later werkte ik met Paul Remaut. Hij is nu nog altijd mijn coach en samen hebben we al een mooi parcours afgelegd. Maar ik loof en prijs Jan vooral voor het vele mooie werk dat hij bij de club heeft verwezenlijkt.”

Beernaert is iedere dinsdagavond op de wekelijkse training van De Straffe Boog en zoekt iemand die zijn functie wil overnemen. “Eén persoon kan dat niet. Enkele taken, zoals het administratieve, zijn al verdeeld. We zoeken nu nog een hoofdcoach of een geoefende boogschutter. Bij voorkeur iemand met ervaring en een diploma, bijvoorbeeld initiator of trainer B. Interessant in die context is dat er in het najaar van 2024 door Boogsport Vlaanderen een cursus trainer C georganiseerd wordt”, zegt de Bruggeling. “Wie mijn functie wil overnemen, kan bijvoorbeeld die cursus volgen. Daarnaast moet hij of zij het schietpatroon van de leden aanvullen, verbeteren. Voor een blinde boogschutter is dat heel belangrijk.” (ACR)