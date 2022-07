Jake Dennis wint eerste ePrix van Londen, Stoffel Vandoorne wordt tweede

De Brit Jake Dennis (Andretti) heeft zaterdag de eerste ePrix van Londen, dertiende van zestien manches in het wereldkampioenschap Formule E, gewonnen. Kortrijkzaan Stoffel Vandoorne (Mercedes) werd tweede en vergrootte zijn voorsprong in het kampioenschap. Nyck De Vries, de kompaan van Vandoorne bij Mercedes, vervolledigde het podium.

De Fransman Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) en de Zwitser Edoardo Mortara (Venturi), de grootste rivalen van Vandoorne in het kampioenschap, deden niet beter dan de 13e en 19e plaats. Daardoor nam de Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Jaguar), die zaterdag als zesde eindigde, de tweede plaats in het klassement in.

Jake Dennis, die startte vanop de pole, domineerde de race zonder bedreiging van zijn achtervolgers. Hij krijg ook nog het punt voor de snelste ronde.

In het kampioenschap heeft Vandoorne nu 173 punten. In zijn spoor volgen Evans (147), Mortara (144) en Vergne (128).

De tweede ePrix van Londen vindt zondag op hetzelfde circuit om 15u00 lokale tijd (16u00 in België) plaats.

