Jacques Denys niet langer voorzitter van Vlaamse Tafeltennisliga

Jacques Denys (72) uit Oostende stond een kwarteeuw aan het hoofd van de Vlaamse Tafeltennisliga, de VTTL die ondertussen 44 jaar bestaat. Antwerpenaar Marc Gijs, al enkele jaren ondervoorzitter, neemt voortaan het voorzitterschap op zich.

Eén van de eerste zaken die Jacques Denys realiseerde, was de aanstelling van een Technisch Directeur (Bart Vermoesen). Even later volgde de start van de Topsportschool in Leuven (KA Redingenhof) waar momenteel onze topsporters nog steeds kunnen trainen. Ook de samenwerking met partner Tibhar werd dankzij de Oostendenaar gerealiseerd. “Tijdens zijn regeerperiode heeft hij steeds getracht de vijf provincies op dezelfde lijn te krijgen”, klinkt het bij de VTTL. “Samenwerken en een duidelijke communicatie kwam altijd op de eerste plaats. De structuur van de VTTL is geëvolueerd van een kleine federatie naar een middelgroot bedrijf. Inzetten op provinciale jeugdwerking was het doel. Niet alleen sport op het hoogste niveau is belangrijk, maar bewegen is een must en daar werd de afgelopen jaren heel wat in geïnvesteerd door de federatie.”

Jacques Denys, reeds 58 jaar met het tafeltennis verbonden, is nog steeds de drijvende kracht en voorzitter achter TTC Drive Oostende. “Hij blijft gedreven en blijft beschikbaar om bij belangrijke dossiers zijn kennis te delen. Daarnaast zal hij als lid van de Nationale Raad van Bestuur blijven zetelen. En ook binnen de eigen provincie en club zal hij zijn duit in het zakje blijven doen.” Op de voorbije Algemene Vergadering van de VTTL werd beslist dat Jacques voortaan de titel van erevoorzitter mag dragen. (ACR)