Jabbeekse Ellen Salens in tweede ronde out op WK judo

In de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent heeft het wereldkampioenschap judo voor senioren plaats. Ellen Salens uit Jabbeke was de enige West-Vlaamse deelneemster en kampte bij de dames in de categorie -48 kg waarin ze in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

Ellen Salens, 42ste van de wereld, won op het WK in de openingsronde mooi van de Dominicaanse Estefania Soriano. Ze scoorde halfweg de kamp een waza ari en dat was goed voor een plaats bij de laatste zestien waar Salens (JS Merelbeke) uitkwam tegen het nummer één van de wereld, Shirine Boukli.

Europees kampioene

De Française is een geduchte tegenstander, bijna een jaar ongeslagen en als Europees kampioen kon ze ook indrukwekkende statistieken voorleggen: drie tornooien en evenveel keer winst. Boukli had Salens voordien ook al vier keer verslagen.

Nu werd het duel na 54 seconden afgebroken. De Française verraste haar tegenstandster met een snelle tegenaanval. Meteen het einde van de kamp en zo werd Salens net als op het EK door diezelfde Boukli uitgeschakeld, al moest zij in de derde ronde op haar beurt het WK verlaten na verlies tegen de Kazachse Abiba Abuzhakynova. (ACR)