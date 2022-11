Jaarlijkse clubkampioenschappen Gym Izegem: “Er zullen zeker 650 gymnasten passeren”

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Gym Izegem haar clubkampioenschappen. Deze vinden dit jaar plaats van 2 december tot en met 4 december in de Topturnhal in Izegem. Door het groeiende ledenbestand bevat de wedstrijd een zeer gevarieerd programma.

“Turnen heeft niet steeds voor elke groep veel wedstrijden. Daarom willen wij onze werking en onze resultaten een keer per jaar kunnen tonen aan het thuisfront. Het resultaat is steeds iets waar we extreem trots op mogen zijn”, opent bestuurslid van Gym Izegem Tesne Vansteenkiste (20). “We zijn met bijna 800 leden en verwachten de meesten daarvan aanwezig op het kampioenschap. Er zullen dat weekend dus toch zeker een 650 gymnasten passeren.”

“We hopen op de volle toewijding van onze trainers en medewerkers om zo de vele rollen om het clubkampioenschap te doen slagen in te vullen. We zijn een club die enorm draait op de hulp van onze vrijwilligers, dus hopen we ook op deze activiteit hun volle toewijding te zien.”

“Natuurlijk wil ik mijn eigen groep (2e leerjaar competitie jongens) zien schitteren, maar ik ben ook zeer benieuwd naar zowel de recrea tumbling als competitie tumbling doordat dit een vrij nieuwe groep is binnen onze club.”

Groeipijnen

“Door ons groeiende ledenbestand bevat deze wedstrijd een zeer gevarieerd programma aan onderdelen vanuit de gymnastiek (van kleuters tot competitie en zelfs tumbling). Natuurlijk heeft een stijging van het aantal leden binnen onze club een impact op de volledige organisatie. Zo kampen we ook met een aantal groeipijnen. Het is elk jaar opnieuw zoeken naar voldoende opgeleide train(st)ers. Vooral in de jongensgroepen, waar het aantal leden ook elk jaar verder stijgt, is het een constante zoektocht naar ervaren train(st)ers. Tot op heden is het ons altijd gelukt om de puzzel te leggen. We doen er dan ook alles aan, om iedereen die graag wil turnen, de kans te geven hun talenten in onze zaal te ontplooien. Iedereen die geïnteresseerd is om zich te verdiepen in onze sport, hetzij als trainer, hetzij als gymnast, is bij ons zeer welkom.”

“Meer leden zorgt ervoor dat we niet enkel meer trainers nodig hebben, maar ook meer ruimte. Op bepaalde momenten is onze zaal dan ook overbevolkt. Dankzij een vernuftig zonesysteem kunnen alle groepen op die drukste momenten in onze zaal terecht zonder dat men in elkaars vaarwater terecht komt. Trainingen organiseren op andere locaties is niet evident. Dit deden we in het verleden al. Maar we merkten hierbij dat zowel de trainers als de leden de binding met de club verliezen. Daarom blijven we ook graag onze lessen aanbieden op één locatie.”

“Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat alle groepen gebruik kunnen maken van de toestellen. Deze zijn in veel andere zalen niet voor handen. Bewijs hiervoor zijn de vele externe clubs die wekelijks onze zaal afhuren omdat deze volledig uitgerust is voor het competitieturnen. Ook veel scholen maken tijdens de dag dankbaar gebruik van onze zaal. Dankzij de poetsdienst ziet de zaal na al die jaren er nog steeds piekfijn uit want elke dag komen wel enkele honderden sporters bij ons over de vloer.”

Constructieve oplossing met stadsbestuur

“Tijdens schoolvakanties organiseren we ook turnkampen. Zowel recreatieve als kleuterkampen. Daarbij is het niet evident om andere ruimtes te gebruiken voor nevenactiviteiten die niet in de zaal zelf kunnen plaatsvinden. De ruimtes naast de turnzaal zijn zeer beperkt tot een inkomhal, berging en 2 kleedkamers .Wij hebben reeds een voorstel uitgewerkt en voorgelegd aan het stadsbestuur, maar voorlopig werd hier nog niet op ingegaan. Wij koesteren nog steeds de hoop om in de komende jaren rond de tafel te kunnen zitten en een constructieve oplossing te vinden voor het nijpend plaatsgebrek.”

“Voor veel kinderen is kleuterturnen de eerste kennismaking met een sportclub. Zo hopen wij alle kleuters van Izegem en omstreken een plaatsje te kunnen geven, wat wij op vandaag niet 100% kunnen garanderen. Onze overtuiging is dat Gym Izegem een belangrijke plaats heeft in het Izegemse sportlandschap en het maatschappelijk verantwoord is om te investeren in de topturnhal. Zo zijn we van mening dat in de huidige infrastructuur bepaalde aanpassingen, reeds een groot verschil kunnen maken.” (RV)