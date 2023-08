Jaan Peene geeft initiatie boccia in Brouwerij Betsy in Bredene

Brouwerij Betsy organiseerde zondag samen met boccia-speler Jaan Peene een demonstratie van de rolstoelsport. “We wilden de Bredenaar de boeiende sport, een paralympische discipline, leren kennen. Wie dat wou, kon deelnemen aan een gelegenheidspartijtje en zo tegelijk Jaan een financieel duwtje in de rug geven”, aldus zaakvoerder Jurgen Tavernier.

Jaan Peene speelt al bijna 10 jaar boccia, een rolstoelsport die gelijkenissen met petanque vertoont. Boccia wordt beoefend door mensen met een ernstige fysieke beperking aan de werparm en kan individueel, in pair (2 spelers) en in team (3 spelers) gespeeld worden.

Saaie sport

Het doel van deze sport is om de speelballen (zes blauwe en zes rode) zo dicht mogelijk bij de witte doelbal, genaamd ’jack’, te gooien of te rollen. De bal kan in het spel gebracht worden met de hand (boven- of onderhands) of met de voet. “Ik vond het aanvankelijk een saaie sport”, gaf Jaan enkele jaren geleden te kennen. “Maar ik heb het gaandeweg leren kennen als een tactische sport die behendigheid vereist.”

Platina Eend

Twee jaar geleden won hij de Platina Eend, Bredenes belangrijkste sporttrofee, nadat hij eerder dat jaar voor België was aangetreden op het Europees Kampioenschap in Sevilla.

“Jaan behoort in zijn discipline intussen tot de Belgische top”, geeft Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy aan. “Hij koestert ook al langer een paralympische droom.”

Fondsen

Om die droom te realiseren en Jaan ook aan de nodige fondsen voor nieuw materiaal te helpen, verbond Jurgen zondag aan de boccia-initiatie een kleine competitie. “Wie dat wou, kon voor 5 euro de sport eens proberen. We zetten samen met Jaan en zijn vader Mario een kleine competitie op. De winnaar daarvan mocht het tot slot opnemen tegen Jaan.

Het ingezamelde geld kan Jaan straks gebruiken voor onder meer de aankoop van een nieuwe set boccia-ballen. Vergis je niet, die kosten al snel 1.000 euro. De ballen zijn uit leer vervaardigd en een set telt ballen van divers gewicht. Wat het natuurlijk moeilijker maakt om er mee te scoren. Boccia vergt dus best wel wat handigheid.”

Los Angeles 2028

“Ook Jaans verplaatsingen en begeleiding tijdens de wedstrijden kosten aardig wat geld”, gaf oma Rita Beuselinck aan. “Alle kleine beetjes helpen dus om Jaan zijn sport te laten beoefenen.”

Jaan traint meermaals per week en speelt al ruim acht jaar competitie. Met nog een groot doel voor ogen: de paralympische spelen van 2028 in Los Angeles.