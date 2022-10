Izegemse Triatlonclub duikt nieuw seizoen in met nieuwe naamsponsor NXTPlan

De Izegemse Triatlonclub gaat vanaf nu door het leven als NXTPlan-JODA-ITC. Dat nieuws kondigde de club vrijdagavond zelf aan tijdens z’n jaarlijkse infoavond, die het nieuwe wedstrijdseizoen op gang trapt. Zo’n 200 ITC-leden en geïnteresseerden zorgden voor een enthousiaste ontvangst van NXTPlan-gezicht Kristof Desmedt, een oude bekende bij de club.

NXTPlan-JODA-ITC dook afgelopen weekend het gloednieuwe triatlonseizoen in met groot nieuws. Oudx-lid Kristof Desmedt, die in 2019 nog de Ironman in Hawaï tot een goed einde bracht, kon de Izegemse Triatlonclub nog niet helemaal loslaten. Met z’n bedrijf NXTPlan is hij vanaf dit seizoen naamsponsor van de club, én heeft hij zich ook sportief opnieuw aangesloten. Naast NXTPlan, blijft ook Joda Consulting één van de hoofdsponsors van de Izegemse Triatlonclub.

Dwars Door de Finish

Dat triatlon een microbe is die het lichaam maar moeilijk verlaat, is nog maar eens bewezen. De jaarlijkse infoavond van de Izegemse Triatlonclub lokte zo’n 200 bezoekers die ondergedompeld werden in het reilen en zeilen van NXTPlan-JODA-ITC. Het publiek bestond uit triatleten die aangesloten zijn bij de club én een heleboel ‘triatleten-to-be’, zoals ITC-voorzitter Frank Bruyneel het verwoordde.

Speciaal voor die nieuwe geïnteresseerden, richt de club opnieuw z’n project Dwars Door de Finish (DDF) in. Bedoeling van dat project is nieuwe triatleten optimaal begeleiden bij het trainen, zodat ze zonder kleerscheuren de finish van hun eerste triatlon kunnen bereiken. Zij krijgen tijdens de vaste trainingsmomenten van extra ondersteuning van vaste coaches.

De infosessie van de Izegemse Triatlonclub was meer dan enkel een presentatie. Na de voorstelling van de werking van de club, z’n sponsors, alle trainingsmogelijkheden en ITC-evenementen, konden de atleten ook nog langsgaan bij verschillende partners van NXTPlan-JODA-ITC. Running Center Hulste, Pulso Preventielab, Groupe Dirickx, Insuro en De Wasbeer tekenden met hun standen present voor een babbeltje en sportieve activiteiten.