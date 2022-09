Izegemse ponyclub LRV haalt zilver op nationaal ponykampioenschap

Op zondag 25 september vond in Bassevelde het nationaal ponykampioenschap plaats. Daar behaalde het Izegemse LRV twee keer een knappe tweede plaats. Ook drie Ardooienaren speelden zich in de kijker.

“Zondag waren we te gast in Bassevelde om te kunnen strijden om de nationale titel”, vertelt Provinciaal voorzitter Steven Dewulf trots die zag dat de West-Vlamingen het heel sterk deden. “Er zijn op die wedstrijd iets meer dan 1.000 pony’s actief. Het was bovendien een zeer mooie organisatie, dat moet gezegd.”

“Er is zowel dressuur, springen, groepsdressuur en kür op muziek, maar ook ponyspelen komen aan bod. Het belangrijkste onderdeel binnen de LRV werking (de Landelijke Rij Vereniging) is de groep dressuur. Dit heb je enkel binnen LRV.”

“In deze discipline is de ponyclub van Izegem al jaren een zeer sterke club. Dit jaar behaalden ze een tweede plaats op het nationaal kampioenschap. Volgende ponyruiters droegen bij aan deze top prestatie: Febre D’Haluwin, Flore Dewulf, Elias Deneulin, Warre Geeraerts, Marie-Madeleine De Fauw, Luna D’Haluwin, Frederique Dejonckheere en Gaspar De Fauw.”

“De meest opvallende West-Vlaamse prestatie kwam er van de kür op Muziek. Daar waren het allemaal West-Vlaamse ponyclubs die op het podium stonden. Tijdens de kür rijden 4 ruiters simultaan oefeningen op aangepaste muziek. De overwinning was daar voor de ponyclub van Anzegem waarna op een paar puntjes de ponyclub van Izegem komt en op de derde plaats krijgen we de ponyclub van Oeselgem.”

Ardooienaren veroveren het podium

“Ook wist de Ardooise Jeanne Moors met haar pony Gentille van de Polshoeve de nationale titel te veroveren. Een prachtige overwinning in deze sterk bezette reeks. Ook was er een tweede plaats voor Elias Matthys uit Lo- Reninge in de Hoogste klasse bij de C ponies. Bij de kleine ponies, de stokmaat B, behaalde Pauline Vanhaverbeke een eerste plaats. Haar broer Nicola Vanhaverbeke wist zowel in dressuur als in het springen een derde plaats te behalen.” (RV)