Izegemse Liga 1-ploeg treft nieuwkomer Groot-Bijgaarden

De handbalheren uit Liga 1 staan momenteel zevende in de competitie. Zondag trekken ze naar nieuwkomer Groot-Bijgaarden dat met één puntje minder net onder de Izegemnaren gerangschikt staat. De ambitie is om het, na een leerrijk seizoen, dit jaar beter te doen.

“Volgens mij mogen we tevreden terugkijken op wat we al hebben neergezet dit seizoen”, opent de 20-jarige Lander De Baets uit Izegem. “We draaien mooi mee in het midden van het klassement. Wat vorig jaar niet het geval was. We hebben vorig jaar heel wat opgestoken in liga 1 en proberen dit nu ook zo goed mogelijk uit te voeren en beter te doen dan vorig seizoen.”

Slordigheden

“Sommige matchen hebben we jammer genoeg al verloren. Matchen die we zeker naar onze hand hadden kunnen zetten. Maar door slordig spel en slechte passen liep dit soms mis. Op 25 november speelden we thuis tegen Kortessem een heel sportieve match waar we aan elkaar gewaagd waren. Wat kleine slordigheden in de verdediging verhelpen en de afwerking in de aanval beter op punt stellen en blijven werken op training en dit komt zeker in orde met zo’n team.”

Komende zondag neemt de Liga-ploeg van Filou Handbalclub Izegem het op tegen Groot-Bijgaarden. Een ploeg die ze nog niet echt kennen en die dus moeilijk in te schatten is. “Groot-Bijgaarden is sedert dit seizoen overgekomen naar Liga 1 dus het is afwachten tot komend weekend en zien welke ploeg we aantreffen”, weet Lander. “Ik denk dat we met deze ploeg zeker in het midden mee kunnen draaien en misschien zelfs de ambitie mogen hebben om bovenin mee te kunnen. Ik denk dat iedereen van mijn team daar wel akkoord mee is.”

Progressie

“Dit moet zeker en vast haalbaar zijn. We hebben vorig seizoen veel bijgeleerd en trainen nu ook drie maal per week. Daardoor maken we sneller progressie.”

“Op elke training en iedere match leren we beter het spel lezen en leren we beter met elkaar spelen. Ik zie dus zeker nog potentieel om beter te doen.”

Zondag 3 december om 17.50 uur: Groot-Bijgaarden – HBC Izegem.