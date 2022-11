Izegemse Elke Driessens pakte Belgische titel karate

Met haar Belgische titel karate was Elke Driessens niet aan haar proefstuk toe. Maar daarom smaakt die niet minder zoet. Na de coronajaren groeit de Izegemse karateka weer naar het topvorm toe en daarbij bedankt ze vooral haar coaches en teamgenotes.

Elke Driessens (17) zit momenteel in haar laatste jaar in Prizma College in Izegem, waar ze de richting humane wetenschappen volgt. Ze is de dochter van Jonathan Driessens en Sophie Vanmoen. Met Jens (16) heeft ze ook nog een broer die ook karate beoefent. Het gezin huist in de Rozemondlaan in Izegem. “Ik ben met karate begonnen in het tweede jaar leerjaar bij Fight Club Masakatsu in Izegem, waarvan ik trouwens nog altijd lid ben. Maar ik heb me vervolgens ook aangesloten bij Karateclub Lendelede om er nog meerdere disciplines onder de knie te krijgen. Vier dagen per week ben ik met de sport bezig. Ik help zelf trouwens ook al bij het geven van de trainingen. Ook bij de West-Vlaamse selectie ga ik nog trainen, vroeger was dat in Rumbeke, nu in Torhout.”

In 2018 pakte Elke al de Belgische titel, dit jaar deed ze dat over in Braine-l’Alleud (Eigenbrakel). “We moesten als karetaka’s weer wat in ons ritme komen, door corona hadden we bijna twee jaar geen wedstrijden meer gehad. We trainden wel veel op de club, maar het was dus moeilijk inschatten hoe hoog je niveau was. En ondertussen hebben we met het onze club goed gedaan op de Vlaamse kampioenschappen en kon ik op het BK dus ook de gouden medaille pakken.”

Nooit perfect

Elke is er de jongedame niet naar om zichzelf op een platform te zetten, ze gooit liever met bloemetjes naar de mensen van haar clubs, Harry Desmeyter (Lendelede) en Jan Delaere (Izegem) en haar teamgenotes, die ondertussen ook al vriendinnen geworden zijn. Zelf heeft ze nu al de bruine gordel in het bezit, een zwarte gordel is een volgend doel. “Het is een toffe sport, waar je discipline aanleert. Je bent ook nooit volleerd en het is nooit perfect, je moet altijd blijven sleutelen aan je techniek en je voelt ook zelf de vorderingen die je maakt.”