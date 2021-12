Izegemnaren zetten puike prestatie neer op Belgisch kampioenschap judo: “Zilver is mooi, maar goud had nog mooier geweest”

Op het Belgisch kampioenschap judo voor de jeugd in Herstal gingen twee leden van Judo Izegem naar huis met eremetaal. Lukas Malysse won goud bij de U15 -60 kg, Arjen Allewaert behaalde zilver bij de U15 -34 kg.

“Ik ging naar het Belgisch kampioenschap met de gedachte om op hoog niveau judo te spelen”, opent de 14-jarige Lukas Malysse uit Izegem, die elektromechanica volgt in het VTI van Izegem. “Ik wist niet tegen wie ik zou uitkomen op de mat en wist daarom ook niet wat ik mocht verwachten of welke ambitie ik mocht koesteren op dit BK. De eerste wedstrijd was het moeilijkst. Daar heb ik tot het einde van het gevecht moeten kampen tot de tijd om was. De tweede wedstrijd had ik gewonnen met een mooie ippon en de finale duurde 35 seconden.”

“Nu zijn mijn ogen gericht op Venray in Nederland. Daar wil ik heel graag meedoen. De vorige keer had ik daar de kans niet toe door een blessure. Maar mijn grote droom is om ooit op de Olympische Spelen te staan.”

“Op mijn vijf jaar ben ik begonnen met judo. Het is de enige sport die ik beoefen. Momenteel ben ik tweedejaars bij de U15 en ik won goud in de categorie -60 kg en weeg zelf 58 kg. Dat betekent dat ik volgend jaar uit kom bij de U18 wat natuurlijk meteen een pak moeilijker wordt. Ik denk dat ik het in het begin moeilijk zal hebben omdat het twee jaar van leeftijd kan verschillen, maar dat is een kwestie van wennen.”

Sterke tegenstand

“Vooraf had ik de doelstelling voor ogen om mijn eerste kamp te winnen tegen de Waalse kampioen en om een medaille mee te brengen naar huis”, aldus de 13-jarige Arjen Allewaert uit Izegem die STEM-wetenschappen volgt aan de Prizma middenschool in Izegem. “En dat is gelukt. Ik ben zeker heel tevreden met mijn zilveren medaille, maar iedereen hoopt natuurlijk om die gouden medaille rond zijn hals te mogen hangen. Ik heb er hard voor moeten werken, want het niveau op het Belgisch kampioenschap jeugd lag hoog. Het waren sterke tegenstanders.”

“Judo doe ik al sinds de derde kleuterklas. Daarnaast doe ik geen andere sporten in clubverband, maar in mijn vrije tijd ga ik wel af en toe eens mountainbiken. Ik behaalde mijn zilveren medaille in de gewichtsklasse -34 kg bij de U15. Zelf weeg ik 33 kg en ik ben nog maar 13 jaar. Volgend jaar kan ik dus nog een jaar bij de U15 deelnemen als tweedejaars. Ik zal zeker in een hogere gewichtsklasse komen. Welke dit zal zijn, hangt natuurlijk af van mijn gewicht op dat moment. De volgende klasse is de -38 kg en dan de -42 kg. Ik hoop om in de -38 kg te zitten. Er komen eerstejaars U15 bij dus ook nieuwe onbekende tegenstanders. Mijn kansen zullen sowieso lager liggen.”

“Nu het BK erop zit, kijk ik opnieuw uit naar het provinciaal kampioenschap. Dan kan ik daar misschien terug doorstoten naar het Vlaams kampioenschap. Mijn doelstelling is alvast om op het podium te eindigen.” (RV)